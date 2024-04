Egy hétig minden nap meggylevet ittam az alvásproblémáimra, ez történt

Akinek gondja van az alvással, az tudja, mennyi szenvedéssel jár mindez. Ilyenkor bármilyen praktika kipróbálására hajlamos az ember. Így voltam vele én is, ugyanis genetikailag belém van kódolva a rossz alvás, nagymamám kis túlzással szinte alig alszik, édesanyámra is jellemzőek az álmatlan időszakok, így jó eséllyel én is örököltem ebből a tulajdonságból. Szerencsére vannak jobb és rosszabb időszakok, és mindenféle módszert kipróbáltam az évek során, amiből egy-kettő be is vált. Egy ismerősöm a minap azt mondta, hogy próbáljam ki a meggylevet, mert az természetes „altatószer”, és biztosan segíteni fog a nehezebb időszakokban.

forrás: Pexels/Ivan Samkov

Miért hatásos a meggylé?

A meggy eleve számos jótékony hatással bír, például segít csökkenteni a gyulladásos folyamatokat, fájdalomcsillapító hatása van, sőt még az álmatlansággal is tud mit kezdeni. Utóbbit olyan fitokémiai összetevőknek köszönheti, mint a melatonin, amiről már régóta tudjuk, hogy befolyásolja az alvás-ébrenlét ciklusunkat. Természetesen ezzel kapcsolatban is végeztek már kutatásokat. Egy 2012-es tanulmány 20 önkéntes bevonásával igazolta a meggylé jótékony hatását. A résztvevők egy része – akik nem placebót kaptak – 7 napon keresztül fogyasztottak ébredés után, illetve vacsora előtt 30 ml meggylét, ami a teljes alvási hatékonyság javulásával járt. Könnyebben aludtak el, tovább és mélyebben tudtak aludni, így a meggylé javított az alvásminőségükön. Szakértők szerint azonban nem mindenkinek ajánlott a fogyasztása: akinek veseproblémái vannak, esetleg ingadozik a vércukorszintje, mindenképp egyeztessen az orvosával a meggylé-kísérlet kipróbálása előtt.

Az eredmények engem meggyőztek, hiszen a rossz alvás nemcsak kialvatlanságot okoz, hanem növeli a szívbetegség, a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának a kockázatát, ráadásul elhízáshoz is vezet. A TikTokon már neve is van a meggylé alvásjavítás céllal való fogyasztásának, a „sleepy girl mocktail” elnevezést kapta, ami annyit tesz, hogy az álmos lányok moctailje.

Hogy mit tapasztaltam, miután kipróbáltam a meggylevet, az kiderül a galériából!

