Legyél Te az Organic Shop márkanagykövete!

Az Organic Shop márka elkötelezett a természetes szépség fenntartása és ápolása mellett, melyet természetes összetevőkben gazdag termékei is bizonyítanak. A márka elragadó illatú, természetes cukor vagy só, illetve növényi kivonatokban és olajokban gazdag testradírjainak köszönheti kirobbanó népszerűségét, melyek ma már számos fürdőszobában nyújtanak megújuló kényeztetést a bőrnek. Az összetevők és illatok sokszínűsége garantálja, hogy mindenki megtalálja a személyiségéhez legjobban illeszkedőt, legyen szó nyári gyümölcsös, egzotikus, aromásabb vagy éppen citrusos testradírról.

Az ideális nagykövetek épp olyan sokszínűek, mint a márka termékei. Bizony, jól olvasod, a nevezések alapján akár több nagykövet is kiválasztásra kerül. Lehetsz egyszerűen imádnivaló és a hétköznapi fontos témákkal foglalkozó, akárcsak a Málnás testradír, egzotikus, távoli tájakról informáló és a szépség iránt elkötelezett, mint a Hidratáló kókuszos testradír, népszerű, aki mindenkinek mosolyt csal az arcára, úgy ahogy a Sós karamellás testradír, vagy éppenséggel megosztó, ahogy a Citromfüves testradír. Bármilyen is légy, ha az Organic Shop által képviselt értékeket te is magadénak érzed, akkor már nagy eséllyel indulsz a megmérettetésen.

Mi vár rád márkanagykövetként?

Hosszú távú együttműködési lehetőség az Organic Shop márkanagyköveteként

Joy magazin interjú (joy.hu), ahol mesélhetsz magadról és célkitűzéseidről

Joy, Instyle, Éva magazin online felületein és Organic Shop Instagram oldalán való bemutatkozás

Fél évre elegendő Organic Shop termékek, amiket Te választhatsz ki

Az elsők között próbálhatod ki a márka legújabb termékeit

Hogyan pályázhatsz?

Kattints az alábbi linkre a pontos útmutatásért és máris kezdődhet a tartalomgyártás!

https://organicshop.co.hu/legyel-te-az-organic-shop-nagykovete

Sőt, van még egy szuper hírünk, hiszen a kiválasztás első szakaszában – májusban - az összes jelentkező között kisorsolásra kerül egy 30.000 Ft értékű Organic Shop nyereménycsomag is.

