Nehezebb az ismerkedés, ha dohányosok vagyunk?

Nemcsak az egészségügyi állapotunkra, de a párkapcsolati kilátásainkra is negatív hatással lehet, ha dohányzunk. Egy társkereső felület kutatása* szerint az egyesült államokbeli szinglik 89százalékának jelentene gondot, ha egy dohányossal kellene randizniuk, 57 százalékuk pedig egyenesen elképzelhetetlennek tartja ezt. A megkérdezettek már az első találkozásnál levonják a szükséges következtetéseket: többek szerint nagyobb udvariatlanság egy cigiszünettel megszakítani az első randevút, mint késni vagy telefont nyomkodni.*

Szakító ok lehet a füst

A cigarettázás a későbbiekben is okozhat problémákat a kapcsolatban, amennyiben csak az egyik fél dohányzik, a másikat pedig ez rendkívül zavarja. Az egyik legfőbb konfliktusforrás a füst okozta kellemetlen szag, ami nemcsak az ember leheletén, hanem a bőrén és a ruháin is visszaköszön. De a dohányzás helyszíne is súrlódásra adhat okot, ha például valaki ahhoz szokott hozzá, hogy a lakásban vagy az ablakban cigarettázzon, a másik fél viszont nem bírja elviselni a füstöt. A kellemetlen szagok elkerülésének leghatékonyabb módja az, ha letesszük a cigarettát. De azoknak, akik nem tudnak vagy nem akarnak leszokni a dohányzásról, a hevítéses technológia is alternatívát jelenthet, hiszen használata során nem képződik füst.

Kevesebb cigiszünet, több idő együtt

Ha valaki gyakran kijár dohányozni az utcára vagy a teraszra, azzal értékes pillanatokat vesz el a közösen eltöltött időből, és egy olyan szokást gyakorol, amihez a partnere egyáltalán nem tud kapcsolódni. Egy másik amerikai társkereső applikáció kutatása szerint** a megkérdezett nők több, mint negyede tapasztalta már, hogy a párja érzelmileg elérhetetlen a dohányzás miatt, és ezt a szokását gyakran előbbre sorolta a minőségi együtt töltött időnél. A nikotinfogyasztók a folyamatos cigiszünetek helyett választhatnak olyan alternatívát is, amely beltéren is alkalmazható, ilyen például a dohány és égés mentes nikotinpárna***.

Tűzzünk ki közös célokat!

A dohányzás negatív hatásai tehát nem merülnek ki az egészségügyi kockázatoknál, hiszen a párkapcsolat fenntartását is napról napra megnehezítik. De mit tehetünk a konfliktusok feloldásáért? Az első és legkézenfekvőbb válasz természetesen az, hogy abbahagyjuk a dohányzást. Ez a leghatásosabb módja annak, hogy kiküszöböljük az egészségügyi kockázatokat, és egyben csökkentsük a kapcsolatra nehezedő nyomást is. Az őszinte, nyílt kommunikáció sokat segíthet a folyamatban, akárcsak az, hogyha kidolgozunk közösen egy stratégiát, és együtt határozzuk meg az elérendő célokat. Ez még arra is lehetőséget ad, hogy együtt ünnepeljük meg a kisebb sikereket, mérföldköveket, ami akár közelebb is hozhatja egymáshoz a párokat.

***Ezek a termékek nem kockázatmentesek, és függőséget okoznak. További információkért kérjük látogassa meg az égéshelyett.hu oldalt.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás. Ennek a cikknek a megjelenését a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. támogatta.