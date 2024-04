Tényleg csak 5 pár cipőre van szüksége mindenkinek a gardróbjában?

ből sosem elég, vallják sokan - mi is imádjuk őket! De amikor kezd fogyni a hely a gardróbszekrényben, érdemes megállni egy pillanatra és elgondolkodni: tényleg szükség van egy negyedik pár balerina cipőre, vagy egy tizenharmadik sneakerre? Még ha a válasz ezekre a kérdésekre az is, hogy: IGEN!, mutatunk egy pofonegyszerűen követhető stílustanácsot - vagyis pontosabban ötöt - ha egyszerre szeretnél stílusos és helytakarékos is lenni.

A TikTok-tippek szerint mindenkinek szüksége van egy mindennapi viseletre, egy vékony cipőre, egy pár elegáns lábbelire, egy chunky sneakerre, és végül egy különleges darabra.

A Deichmann jóvoltából pedig rögtön meg is nézhetitek két különböző verzióban (a letisztult, monokrómabb vonalat kedvelő és a színes egyéniségeknek kedvező), hogyan sajátíthatod el ezeket a stílustanácsokat.

És te melyik 5 pár cipőt választanád ezek alapján a Deichmann kínálatából?

