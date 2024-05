5 trendi lapos talpú cipő, amire a sztárok lecserélték a magas sarkút

Bár vannak alkalmak, amikor az ember szívesen bújuk magas sarkú cipőbe, 2024 egyértelműen a lapos talpú cipellők éve. Erről tanúskodnak a divattervezők által bemutatott kollekciók, ami által a lapos talpú cipők népszerűsége az egekbe szökött a sztárok háza táján is. Ráadásul a loafer és a balerina mellett idén még tovább bővült a lapos repertoár, a rég elfeledett vitorlás cipő is visszatért ugyanis a trendek közé. Nézzük is, a sztárok mire szavaznak idén a tűsarkúak helyett!

Katie Holmes

Igazi stíluskirálynő, akinek minden szettje megér egy misét. Legutóbb ebben a farmer összeállításban kapták lencsevégre a fotósok, amint az egyik kedvenc lábbelijével, a loaferrel egészítette ki az outfitet. A sztár szettje a bizonyíték arra, hogy a loafer képes legalább annyira elegánssá tenni az összhatást, mint egy magas sarkú cipő.

Zendaya

Igaz, hogy a vörös szőnyeges eseményeken mindig magas sarkúban jelenik meg, de ezt leszámítva ő is a kényelmes darabokat részesíti előnyben. Az ún. mesh anyag, azaz a hálós megoldás nagyot megy idén, a luxusmárkák egyenesen odavannak érte. Ahogy a sztárok is, köztük Zendaya, aki egy sportosan elegáns szettet kombinált vele.

Jennifer Lawrence

A szépséges színésznő odavan a kényelmes stílusért, ő biztosan nem szeret feszengeni, így a hétköznapokban aligha látható magas sarkú cipőben. Ez a fekete-fehér elegáns szett szuper példa arra, hogy ha megfelelő lábbelivel kombinálod, nem válik túl sportossá. Jennifer egy fekete szandált választott hozzá, ami tökéletesen kiegészíti az outfitet.

Alexa Chung

A televíziós műsorvezető és modell szintén olyan stílussal rendelkezik, amiért a világ számos pontján rajonganak. Nem véletlen, hiszen Alexa divattervezőként is tevékenykedik, így tökéletesen tisztában van a trendekkel és azzal is, hogy mit mivel kombináljon. A balerina cipő nagy kedvence, ami minden tavasszal előkerül a gardróbjából.

Laura Harrier

Legtöbben a 2017-ben megjelent Pókember-film után ismerték meg a nevét a színésznőnek, aki kifogástalan stílussal rendelkezik. Laura egyik kedvenc tavaszi darabja a mule papucs, ami idén minden eddiginél menőbbnek számít majd, amikor végleg megérkezik a jó idő.

