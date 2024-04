A SPAR kényelmi termékeivel időt és pénzt is spórolhatsz!

A SPAR üzletekben a kényelmi termékek forgalma évről-évre emelkedik, a pandémia óta csaknem 50%-kal nőtt a kereslet irántuk. A kényelmi fogyasztók aránya a gyakori vásárlók között meghaladja a 20 százalékot, a legtöbb kényelmi terméket vásárlók köre a 19-39 éves korosztályból kerül ki a kutatások szerint. Ők szeretik a finom, házias ízeket, de nem akarnak főzni, viszont fontos számukra, hogy mit tartalmaz az elfogyasztott étel.

Több mint 20 ezer szendvics készül Üllőn

A SPAR enjoy. convenience üzemet zöldmezős beruházás keretében mintegy 1,2 milliárd forintból építette fel a vállalat. A 2018-ban átadott, a legmagasabb élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelő, 1500 négyzetméteres üzem több mint 60 termékkel látja el SPAR-hálózatot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy naponta 4 tonna majonézes saláta és 20 ezer szendvics kerül innét a vásárlói igényeknek megfelelően országszerte az üzletekbe.

A közkedvelt franciasaláta, almás-sajtos kukoricasaláta, tojássaláta és burgonyasaláta mellett az üzem munkatársai folyamatosan új termékek fejlesztésén is dolgoznak. Így került a kínálatba az S-BUDGET majonézes roppanós répasaláta és a kenhető tojáskrém, valamint a hússaláta is. A széles termékpalettában szendvicsek, köztük a favorit tarjás bagett mellett hamburgerek, készételek és kis kiszerelésű, újrahasznosítható evőeszközzel ellátott saláták is elérhetőek a kínálatban.

Közönségkedvenc kétszemélyes tállal bővült a kínálat

A készételek iránti növekvő kereslet miatt mikrózható egytálételek – különféle tészták, pörköltek, rántott csirkemell rizzsel – is megjelentek a választékban. Az elmúlt év nagy közönségsikere pedig a kétszemélyes tál, amelyen 2-2 rántott sajt és rántott szelet, valamint zöldborsós jázmin rizs kapott helyet. A speciális táplálkozási igényekre válaszul jelent meg a kínálatban a glutén- és laktózmentes sonkás szendvics, a Veggie Vegán káposztasaláta és a Veggie Vegán kukorica saláta. A tapasztalatok szerint egyre többen választják a gyors, de mégis minőségi készételeket, így a jövőben még több SPAR-újdonság jelenik majd meg ezen a területen.

