Napi horoszkóp május 13.: a Bikák hatalmas lendületet kapnak, a Skorpiók elhamarkodottan ítélkeznek

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 13.

KOS (március 21-április 20)

Valaki a környezetedben veszélyes dologra készül, számodra pedig nagyon úgy tűnik, hogy nem számol a kockázatokkal és az esetleges következményekkel, épp ezért a hét első napján szükségét érzed annak, hogy szólj neki, mielőtt még bajba kerülne. Lehet, hogy az első pillanatban rossz néven veszi majd a figyelmeztetésedet, de legalább volt valaki, aki megpróbálta megállítani. Ne akarj mindenáron a lelkére hatni, egyszerűen és tárgyilagosan hívd fel a figyelmét az általad kockázatosnak tartott manőverre. Ezzel minden tőled telhetőt megtettél, ha ezután is úgy dönt, hogy nekivág, az már nem a te ügyed, a lelkiismereted nyugodt lehet, s innentől az ő dolga, hogy melyik utat választja!

BIKA (április 21-május 20)

Amikor már úgy érzed, hogy kifogytál az ötletekből és nem tudsz előrelépni, akkor a hét elején olyan apróságok lendíthetnek előre, amelyekre nem is számítottál. Ilyenkor érzed azt, hogy van értelme annak, amit csinálsz, hogy nem szabad feladnod, mert mindig jön egy impulzus, ami fenntart a víz felszínén. Tarts ki, nemsokára a végére érsz annak a nehezebb időszaknak, amin most esetleg keresztülmész, akkor pedig újra felhőtlenebbül élheted a mindennapokat!

IKREK (május 21-június 21)

Meghoztál egy régóta halogatott, nehéz döntést, amely mindenképp hatással lesz a rövid és hosszabb távú jövődre is. Most ugyan nem vagy biztos benne, hogy jó lépést tettél-e meg, de ha már megtetted, akkor nem érdemes túl sokat rágódnod rajta. Igyekezz úgy alakítani a helyzetet, hogy abból jól gyere ki, s elégedetté és magabiztossá válj. Amennyiben ugyanis megállás nélkül azon gondolkodsz, mit lehetett volna még tenni, biztosan jól döntöttél-e, abban az esetben nem fogsz tudni előre haladni. Ami elmúlt, az elmúlt, a jövő viszont még előtted van, teli élményekkel és új lehetőségekkel!

RÁK (június 22-július 22)

Hosszú ideje húzódó ügynek tehetsz pontot a végére a hét első napján, mely a legjobbkor jött, hisz kezdtél abszolút besokallni a helyzettől. Végre élvezheted egy kicsit felhőtlenül az életet, semmi és senki nem árnyékolja ugyanis be a hétköznapokat. Keresd fel a rég nem látott barátaidat, szervezzetek közös programot, beszélgessetek, igyekezzetek bepótolni az elveszett időt. A szeretteidre ugyanis akkor is szükséged lesz, amikor a szekér nem megy épp olyan simán, akkor pedig bizony jól tud esni, ha az ember valakinek kiöntheti a lelkét!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét elején lehetőséged nyílik arra, hogy a kötelezettségeid letudásával végre kicsit magadra is figyelhess, ne csupán az eredményt hajtsd megállás nélkül. Olyasmivel foglalkozz, ami simogatja a lelkedet és fizikailag sem jár hatalmas igénybevétellel. Minden, ami más halmazba tartozik, ráér, halaszd holnapra, nem kell folyton rohangálnod. Nélküled is felkel, s le is nyugszik majd a Nap, időnként neked is szükséged van arra, hogy különösebb lelkiismeret-furdalás nélkül átadd magad a „semmittevésnek”. Ez ma egy ilyen nap, használd ki, holnap pedig ráérsz a hátadon is elhordani a hegyet!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A legnagyobb megnyugvásodra minden az előzetes számításaid szerint alakul, hosszú és áldozatos munka után végre szép sorjában érkeznek az eredmények. Ez roppant nagy büszkeséggel tölt el, a környezeted is meglehetős elismeréssel bológat, neked pedig óriási kő esik le a szívedről. Használd ki a helyzetet, ünnepeld a pillanatot, de vigyázz, nehogy elveszítsd a józan ítélőképességedet. Maradj szerény, bármennyire is sikeres vagy, ne feledd el, honnan indultál. Szépen csillog az az érem, s egyfajta bizonyossággal tölt el, hogy nem hiába hoztál annyi áldozatot!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Túl sok energiád megy el arra, hogy megfelelj mások elvárásainak, ez azonban kezd teljesen felemészteni. Mielőtt tehát végleg elfogy az erőd a nagy igyekezetben, figyelj magadra is, hisz a legfontosabb, hogy te elégedett légy az életeddel, s a saját elvárásaidnak elsősorban te felelj meg. Noha lehet, hogy különbözik az értékrended másokétól, senki nem mondta, hogy be kell állnod a sorba a többiek mögé, és szürke egérként menetelj a sorban, meghazudtolva önmagad. Mindig törekedj arra, hogy önazonos legyél!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét első napján elhamarakodottan ítélsz meg egy szituációt, amelynek nem ismered minden részletét, ennek okán hajlamos vagy részrehajlóvá válni, ami azonban nem igazán célravezető. Ha úgy érzed, érdekelt vagy a dologban, ismerd meg az ügy részleteit, ásd magad a mélyére, és ha mindennel tökéletesen tisztában vagy, akkor nyilváníts véleményt, de csak abban az esetben, ha bárki megkérdez erről. Légy óvatos, mert ha túl nyíltan és nyersen fogalmazol, olyan embereket bánthatsz meg akaratodon kívül, akik közel állnak hozzád. Próbálj finoman fogalmazni, így nem kerülsz olyan helyzetbe, hogy a felelősséget neked kelljen vállalnod!

NYILAS (november 23-december 21)

Minden erőddel egy általad kiemeltnek tartott ügyön dolgozol, olyannyira koncentrálva a feladatra, hogy eközben nem is veszed észre a körülötted zajló eseményeket. Érdemes tehát egy kicsit lassítani és nyitni a világ felé, különben fontos lehetőségeket szalasztasz el, s kellemes élményekről maradhatsz le. Hidd el, azzal, ha a figyelmedet nem csak egyetlen dologra fordítod, nem kockáztatod az eredményt, viszont nem mész el más, számodra ugyancsak fontos ügyek mellett. Mellesleg egy nap csak 24 órából áll, s ezt kell okosan beosztani, hogy lehetőség szerint mindenre jusson valamennyi időd. Rajtad múlik, milyen lehetőségeket tudsz megragadni, s melyeket kell elengedni.

BAK (december 22-január 20)

Annak ellenére, hogy nem feltétlenül úgy alakulnak a dolgaid, ahogy annak idején eltervezted, tulajdonképp így sem érzed rosszul magad a bőrödben. Igazad is van, igyekezz megtalálni a nehézségek között is a szépséget és a pozitív energiákat, ezek fognak ugyanis lendületet és kitartást adni a viharosabb időkben. Alapvető „életigenlésed” átragad másokra is, jó példaként emlegetnek az emberek és előbb-utóbb megfogod találni annak a módját is, hogy az akadályokkal teli pályán a lehető legkevesebb sérüléssel tudj végigmenni. Lehet, hogy most nehezebb egy kicsit, de higgy magadban, hisz ez a siker egyik legfontosabb kelléke!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az utóbbi időben eléggé feltornyosultak a problémák az életedben, ez pedig lelkileg eléggé próbára tesz. A hét első napján jobban jársz tehát, ha megállsz kissé, és megpróbálod katalogizálni az összes zavaró ügyet, majd hideg fejjel gondold végig, ezek közül mit lehet és érdemes gyorsan lezárni. Még az is előfordulhat, hogy a vártnál egyszerűbb lesz s megoldás, és egy csomó ügytől kellő céltudatossággal pillanatokon belül megszabadulhatsz. Járj nyitott szemmel, mert lehet, hogy a megoldás közel van, csak észre kellene venni s hozzá vezető utat!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasmi történik veled a hét első napján, ami nagy boldogsággal tölt el, nem is igazán mered elhinni, hogy tényleg bekövetkezett az, amire annyira vágytál. Bármennyire is valószínűtlennek tűnik azonban, nyugodtan kinyithatod a szemedet, hisz ez nem álom. Ráadásul megérdemled a sikert, hiszen sok munkát fektettél bele, s jó ideje küzdesz érte. Most tehát nincs más hátra, mint meghívni a barátaidat, hogy velük koccintva ünnepelhesd meg azt, amit a saját erődből elértél!