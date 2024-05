Ints búcsút a striáknak és a pigment- vagy napfény okozta foltoknak!

A leggyakoribb megoldandó problémáink közé tartoznak a látható striák, de a pigment- és a napfény okozta foltok is. A NIVEA most a LUMINOUS630� termékcsalád testápoló termékeiben hatékony megoldást kínál.

A sikeres NIVEA LUMINOUS630� termékcsalád, amely hatékony termékeket kínál a

pigmentfoltok elleni küzdelemhez, most újabb két taggal bővül, melyek a testápolás

területén nyújthatnak segítséget. Ezek a termékek azoknak fogyasztóknak készültek, akik csökkenteni szeretnék a striák és a pigment- vagy a napfény okozta foltok láthatóságát.

NIVEA LUMINOUS630� termékcsalád

2020-ban a NIVEA piacra dobta a Cellular Luminous630� bőrápoló termékcsaládot, amely 10 éves alapos kutatás eredménye és melynek során a szakértők több mint 50.000 molekulát teszteltek. Végül a 630-as molekula bizonyult a leghatékonyabbnak, amely kiegyenlíti a pigmentációt, ezzel csökkentve a sötét foltokat.

Striák – az egyik leggyakoribb probléma a testápolásban

Világszerte a lakosság 40%-a küzd striákkal. Előfordulásuk leggyakoribb oka a testsúly gyors ingadozása. A súlygyarapodás vagy az izomtömeg növekedése következtében a bőr gyorsan megnyúlik, ami a kötőszövetek túlzott feszülését okozza. Az elasztikus szálak elszakadnak, ami a bőr felszínén kis hegek – striák – formájában jelennek meg. Ez gyakran előfordulhat terhesség alatt, amikor a vér hormonszintje is megváltozik. A hormonális változás tehát egy másik tényező a striák kialakulásában, amely következményeként a bőr rugalmassága meggyengül. Emellett a striák megjelenését genetikai hajlam is okozhatja.

forrás: NIVEA Kattints a képre és tudj meg többett!

Ha sötét foltoktól szenvedsz

A pigmentfoltok és a napfény okozta foltok egy másik probléma, amelyre sok fogyasztónk keresi megoldást. Olyan helyzetekben fordulnak elő, amikor a melanin pigment egyenetlenül termelődik a bőrben. Kialakulásukat befolyásoló tényezők a védekezés nélküli napozással és az életkorral hozhatóak összefüggésbe. Gyakran előfordulnak terhesség és menopauza idején is, amikor a hormonszint megváltozik, emellett ezek még a zsíros és pattanásokra hajlamos bőrű embereken is megjelenhetnek. Ezek nyomokat hagynak a bőrön, amik sötét foltokhoz és egyenetlen elszíneződésekhez vezetnek. Mindez, a striákhoz hasonlóan, az öröklődéssel is összefügg.

Végeredményképpen ezek a problémák nemcsak a kinézetünket határozzák meg, hanem pszichésen is megviselhetnek.

forrás: NIVEA

Szerencsére ezen problémákra létezik megoldás!

Összpontosíthatsz az élet gyönyörű pillanataira, ahelyett, hogy a tested tökéletlenségei miatt aggódnál. Válassz olyan hatékony ápolást, amely csökkenti a striákat és a bőrön kialakult foltokat.

A LUMINOUS630� termékcsalád két új termék formájában két innovatív megoldást kínál a striák és a sötét foltok ellen.

forrás: NIVEA Kattints a képre és tudj meg többet!

Ismerd meg a NIVEA LUMINOUS630� testápoló termékeit

NIVEA Luminous630� Even Skin Tone Olaj-Szérum testre, 100 ml, 7429 Ft

Ez a rendkívül hatékony összetételű olaj-szérum a LUMINOUS630� szabadalmaztatott hatóanyagot tartalmazza, amely egyenletessé teszi a bőr tónusát és jelentősen csökkenti a terhesség vagy a hormonális válltozás és a testsúlyingadozás okozta pigmentfoltok és striák láthatóságát. A termék rendszeres használatával megelőzhetőek az új striák kialakulása. Közvetlenül a szérum felvitele után a bőr 48 órán keresztül puhává és simává válik. Az első látható eredmények 2 hét után jelentkezhetnek.

A hatékonyság igazolása:

2022-ben 172 nő vett részt egy négyhetes vizsgálatban, mely során a Luminous630�-t tartalmazó olajszérumot tesztelték. A válaszadók 97%-a megerősítette, hogy az elért

eredmények megőrzése érdekében továbbra is szándékában áll a terméket használni.



A NIVEA Luminous630� Even Skin Tone Olaj-Szérum, nem kombinálható a NIVEA

Luminous630� Even Skin Tone Testápoló Krémmel!

forrás: NIVEA

NIVEA Luminous630� Even Skin Tone Testápoló Krémmel, 200 ml, 5999 Ft

A krém állagú formula ápoló összetétele nemcsak kényezteti a bőrt, hanem hozzájárul a striák és a pigment- vagy a napfény okozta foltok halványítsához. A LUMINOUS630� szabadalmaztatott összetevőnek köszönhetően egységesíti a bőr tónusát, csökkenti a striák és a pigmentfoltok láthatóságát mindössze 4 hét rendszeres használat után. Ezen kívül azonnal és intenzíven táplálja a bőrt, illetve 48 órán át tartó hidratáló hatással is bír.

A NIVEA Luminous630� Even Skin Tone Testápoló, nem kombinálható a NIVEA Luminous630� Even Skin Tone Olaj-Szérummal!

forrás: NIVEA

Van megoldás! Tudj meg többet NIVEA Luminous630� termékeiről >> itt!