Minden rajongó tűkön ül már, ugyanis csütörtökön végre megérkezik A Bridgerton család 3. évada, mely Penelope és Colin szerelmét mutatja be. Az első előzetesek alaposan felcsigázták az érdeklődést, hiszen egyértelmű, hogy ez az évad fűtött lesz, ráadásul a második évad kedvenc párosa, Anthony és Kate is kiemelt szerepet kapnak. Most pedig úgy fest, hogy a romantikus forgatási körülmények két színészt is összehoztak a való életben!

Egyre többen gondolják ugyanis úgy, hogy A Bridgerton család Benedictje, Luke Thompson, valamint a Philippa Featheringtont alakító Harriet Cains együtt vannak! A két sztárt a Vanity Fair EE BAFTA Rising Star Partyján kapták lencsevégre még pár hónapja, amint nagyon meghitt hangulatban voltak.

Nézd csak!

De nem ez az első alkalom, hogy hasonlóképp kapják le őket, ez például egy baráti találkozón készült róluk:

Persze egyikük sem erősítette meg a hírt még (nem is tagadták), de tény, hogy nem szokásuk nagyon mélyre menően nyilatkozni szerelmi életükről. Luke Thompson például egy interjúban korábban csak annyit fedett fel, hogy igen, van partnere, de részletekbe nem ment. Most már egyre többen vélik úgy, hogy a Bridgerton színésznője az, és minden jel erre is utal!

Ezt se hagyd ki!

Galéria / 14 kép Ennyi idősek a Bridgerton sztárjai a sorozatban vs a valóságban Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria