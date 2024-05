Julia Roberts elárulta, mi történt a Micsoda nő álompárjával 23 évvel később: nem erre a válaszra számítottunk

Mindig is kíváncsi voltál arra, mi történt a kedvenc romkom-álompárjaiddal a happy end után? Hidd el, ezzel vagy egyedül, és a jó hír az, hogy néha választ is kapunk erre a kérdésre – még ha nem is feltétlenül azt halljuk, amit szeretnénk. például elárulta, hogyan alakult Vivian és Edward élete a Micsoda nő! fináléja után, de előre szólunk, hogy ennek a hírnek sajnos egyáltalán nem fogsz örülni…

„Szerintem Edward szívrohamban elhunyt álmában, de békében, mosolyogva halt meg. És most Vivian viszi tovább az üzletét” – jósolta meg Richard Gere karakterének végzetét a színésznő, akinek közel 24 évvel a premier után is a Micsoda nő! az egyik legkedveltebb filmje a rajongói között. Megértjük, ha Julia ezzel a válaszával most összetörte a szíved, de azért szerencsére nem minden szerepének sorsát látja ilyen sötéten: tudod, az Oltári nő című filmben is Richard Gere alakította a szerelmét, és azt vallja, Maggie és Ike szerinte azóta is együtt vannak. „Ebben nem hal meg” – célzott viccesen a férfira.

Sőt, Julia szerint a Sztárom a párom Annája és Williamje (Hugh Grant) időközben családot alapítottak, már hat gyerekük van (de Annának csodálatos módon sikerült megőriznie karcsú alakját), a nő visszavonult a színészettől, a férfi pedig azóta is a könyvesboltot vezeti. És hogy mi a helyzet az Álljon meg a nászmenet! szereplőivel? „Michael házas és hűséges a feleségéhez” – jelentette ki Julia, aki szerint ez a film pontosan úgy ért véget, ahogyan annak lennie kellett. „George és Julianne viszont elindítottak egy do-it-yourself show-t a HGTV-n, ami elképesztően sikeres lett” – fejtette ki.

Nem titok egyébként, hogy Julia szívesen elkészítené az 1997-ben bemutatott romkom folytatását – már csak azért is, mert a filmbeli BFF-jét alakító Dermot Mulroney a valóságban is közeli barátja. „Én is benne vagyok… Szívesen dolgoznék Juliával a hét, a hónap, az év bármelyik napján” – nyilatkozta Dermot Mulroney. Szóval most már csak reménykedni tudunk, hogy a második rész valóban tervezés alatt áll!