Palvin Barbi gyönyörű erdei tündérnek öltözött: elképesztő szettben jelent meg

Palvin Barbi bármit felvehet, egyszerűen mindenben fantasztikusan fest. Legutóbb egy olyan amerikai eseményen járt, aminek lényege az volt, hogy a résztvevők reneszánsz hangulatot teremtsenek a jelmezeikkel. De nemcsak királylányként és királyként lehetett megjelenni a rendezvényen, hanem különböző elképzelt lényeknek öltözve is, mint amilyen az erdei tündér.

Palvin Barbi is utóbbi mellett döntött, tündérként tündökölt a fesztiválon, ami azt jelentette, hogy fehér ruhában, zöld fűzőben és levelekkel díszített fejdíszben jelent meg férje oldalán. Természetesen mindezt meg is örökítette és meg is mutatta a rajongóknak. Az Instagram sztorik mellett több fotót is feltöltött az Instájára, íme:

Barbi tündér lookját tökéletesen kiegészítette hosszú barna frizurája és a visszafogott sminkje. A magyar modell egyébként sem szereti a túl sok sminket, ami teljesen érthető, hiszen bájos vonásai smink nélkül is tündökölnek.

Palvin Barbi és férje, Dylan Sprouse imádnak beöltözni, nem áll tőlük messze a cosplay, szeretik a halloweeni jelmezeket és az Oktoberfestnek is megadják a módját.

Ezeket a fotókat láttad már?

Galéria / 8 kép Palvin Barbi és Dylan Sprouse legcukibb fotói Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Barbinak van egy csodaszép nővére is:

Galéria / 8 kép Ilyen gyönyörű Palvin Barbi ritkán látott nővére, Anita Megnézem a galériát