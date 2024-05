A New Balance a legendás szürke színét ünnepli, a legnagobb sztárok pedig odáig vannak érte!

Egy biztos; szinte lehetetlen olyan New Balance cipőmodellt találni, amelyet ne tudnánk beszerezni szürke színben. Ez az elköteleződés a szürke iránt pedig egészen a 1980-as évekig nyúlik vissza, amikor is ez volt a márka futócipőinek és később lifestyle cipőinek a legjellemzőbb színe. A legendás szín tiszteletére a New Balance minden májusban megrendezi a Grey Days-t (Szürke Napok), vagyis egy olyan hónapot, amely ezt a csodás múltra visszatekintő árnyalatot ünnepli.

A New Balance ráadásul már el is indította az úgynevezett Grey Shop-ot, ahol néhány legnépszerűbb modelljük, mint például a női 550-es és az unisex 9060-as modellek szürke változatait lehet beszerezni, sok-sok szürke ruházati cikkel együtt. A május kifejezetten izgalmas lesz a márka számára, hiszen ebben a hónapban számos különleges kiadású szürke cipőt fog piacra dobni.

A márka ma bemutatta a Grey Days című rövidfilmet is, amely a szín márkához fűződő jelentőségét kutatja:

Demi Moore New Balance 9060-as je

Az ikonikus 9060-as modell nem csak a sneakerhead-ek, hanem az A-listás filmsztárok körében is kedvelt, akik szeretik annak sokoldalúságát és modern megjelenését. Demi Moore egy szürke változatot választott, és bebizonyította, hogy az ember bármilyen korban menő lehet.

Kaia Gerber New Balance 990-es je

A szupermodell a New Balance szürke cipőit használva mutatta be az ideális repülőtéri öltözéket: kék egyenes szárú farmer, fekete filc kabát és elegáns táska. A hosszú kabátnak köszönhetően a hétköznapi összeállítás még menőbbnek tűnik.

Hailey Bieber New Balance 550-es je

A modell Los Angelesben sétált, az IT girls kedvenc 550-es modelljét viselve, amely tökéletesen kiegészítette sportos megjelenését. Hailey egy monokróm szürke szettet viselt, megtestesítve ezzel a New Balance Grey Days lényegét. Ez a mindennapi szürke cipő abszolút kötelező darab a közelgő szezonra!

A Grey Days 2024-es kollekciója elérhető a newbalance.hu oldalon!