Nyerj vadonatúj Lexus-t az Etele App-al!

Az Etele Plaza-ban egész évben több mint 150 üzlet és temérdek szolgáltatás, valamint a csúcstechnológiájú ETELE Cinema is vár rád. A divat igazi fellegvárában nemcsak a prémium boltok legújabb kínálatát tekintheted meg, de kedvenc márkáid tavaszi-nyári kollekciói mellett a főbejáratnál kiállított, vadonatúj Lexus LBX-et is, amit az Etele Plaza és a Lexus közös nyereményjátékában egy egész évre megnyerhetsz.

Vásárol, feltölt, nyer!

Nincs más dolgod, mint május 2. és június 2. között legalább egyszer, minimum 20.000 forintért vásárolni kedvenc üzletedben. Fontos, hogy őrizd meg a kapott blokkot, amin szerepelhet bármilyen tétel, legyen az ruházati termék, cipő, ékszer, háztartási technika, táplálékkiegészítő, vagy egy baráti ebéd. Ezután nyisd meg az Etele App-ot és kattints a nyereményjáték felületén a „Feliratkozom!” gombra, majd töltsd fel a szükséges adatokat. Ezt követően nem kell mást tenned, mint izgalommal várni az eredményhirdetést.

Stílus négy keréken

A Lexus LBX újragondolja a kompakt autókról alkotott elképzeléseket. Néhány dolog azonban nem változott, hiszen ez a modell is egy igazi Lexus, így merész stílus, kifinomult és magával ragadó vezetési élmény, öntöltő hibrid hajtáslánc és a kategóriát meghazudtoló luxus várja a nyertest. A kiállított autót* a nyereményjáték ideje alatt a Kelenföldi Pályaudvar felőli bejáratnál élőben is megnézheted.

Egy APP mind felett

Érdemes minden látogatásnál használni az Etele Plaza saját fejlesztésű alkalmazását. A vásárlások után a blokkok beolvasásával gyűjtött pontokat később parkolásra, egyedi kedvezményekre vagy például mozijegyre is beválthatod. Ha még az érkezésed előtt regisztrálod az autód rendszámát, a parkolást az applikáción keresztül csupán egy kattintással fizetheted ki, és a sorompó automatikusan kinyílik előtted. Így nem kell a nap végén az elkallódott parkolójegyet keresned.

*a nyereményjátékban elnyerhető jármű felszereltségben és színben eltérhet az Etele Plaza-ban kiállított modelltől