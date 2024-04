Heti horoszkóp április 29-május 5.: a Bikákra nagy változás vár, az Oroszlánok ügyei a lehető legjobban alakulnak

HETI HOROSZKÓP ÁPRILIS 29-MÁJUS 5.

KOS (március 21-április 20)

Egy bizonyos helyzetben rendkívüli módon frusztrál valami, amellyel nem tudsz mit kezdeni. Mivel azonban így nem fogsz egyről a kettőre jutni, épp ezért érdemes beszélned róla valakivel, avasd be az illetőt és kérj tanácsot tőle, hogy mit is kellene kezdened a szituációval. Nem kell feltétlenül lemondanod a dologról és hátat fordítani, próbálj inkább megoldást találni. Nem lehetetlen, csupán elképzelhető, hogy kicsivel bonyolultabb és összetettebb gondolkodást kíván tőled a helyzet a megszokotthoz képest. Érdemes megfontolnod a kapott tanácsot is, de csak akkor fogadd meg, ha az a saját értékrendeddel még összeegyeztethető!

BIKA (április 21-május 20)

Az előtted álló hét olyasfajta változást tartogat számodra, amely hosszútávra nyújthat biztonságot attól függően, hogyan is kevered a kártyáidat. Minden attól függ, melyik irányba indulsz el, ám mivel te profi vagy és általában hideg fejjel hozol döntéseket, ezúttal sem lesz gondod azzal, hogy merre mutat a nyíl. Végre nem kell azon aggódnod, hogyan alakul a jövőd, hisz nagyon úgy tűnik, sikerült hosszútávra biztonságba helyezned magad mind anyagilag, mind pedig a karriered szempontjából. Így kell ezt csinálni!

IKREK (május 21-június 21)

Ugyan nem így tervezted, mégis rengeteg olyan tennivaló szakad a nyakadba az előtted álló héten, amelyről pontosan tudod, hogy nem várhat. Borzasztóan dühítőnek találod, hogy másokkal ellentétben neked nem jut időd a kikapcsolódásra két feladat között, épp ezért, hogy maradjon lehetőséged a feltöltődésre, eszeveszett kapkodásba kezdesz, hisz mihamarabb szeretnél mindennek pontot tenni a végére. Így azonban nemhogy előre nem jutsz, hanem inkább hátráltatod önmagad, a hibák folytonos javításával ugyanis megduplázod a tennivalóidat. Igyekezz összeszedni magad, állj a sarkadra és az összes befolyásoló és hátráltató tényezőt kizárva elvégezni a feladatokat! Ha pedig pont került mindennek a végére, akkor nyugodtan add át magad a semmittevésnek!

RÁK (június 22-július 22)

Az előtted álló hét második felében egy bizonyos határidő közeledtével valaki folyton ott áll a hátad mögött, segíteni próbál, miközben folyamatosan sürget, észre sem véve, hogy ezzel csak a tűréshatárodat birizgálja. Eljön azonban a pont, amikor a sarkadra kell állnod és határozottan, ám cseppet sem arrogánsan megállínod, hisz ezzel csak hátráltat. Mondd el neki, hogy abszolút nincsen segítségedre, vagy segítsen diszkrétebben vagy inkább csak szurkoljon, de ez így semmiképp nem mehet tovább. Meg tudod te egyedül is csinálni, nincs szükséged ilyesfajta "támogatásra"!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A vártnál sokkal jobban alakulnak a dolgaid az előtted álló héten, végre mutatkozik egy kis részeredmény is mindannak ellenére, hogy az elején meglehetősen szkeptikus voltál, nem igazán hittél abban, hogy bármifajta sikert elérhetsz a későbbiekben. Ez azonban most elegendő bizonyíték arra, hogy érdemes továbbmenned az úton, hogy érdemes küzdened, ami most nemcsak azért fontos, hogy megbizonyosodj valamiről, hanem azért is, hogy új élményekkel gazdagodj. Menj tovább, ahogy eddig, ne kapkodj, csak szépen nyugodtan, mindent végiggondolva tedd egyik lábad a másik után, hisz nem hajt a tatár, te pedig nem szeretnél hasra esni. Ha az eddigi taktikát alkalmazod, nem okozhat gondot a győzelem megszerzése sem!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy érzed, az előtted álló héten olyannyira edzett vagy, hogy gyakorlatilg akár extra teljesítményre is képes lennél minden fronton, ha a helyzet úgy hozná. Mielőtt azonban különösebb bemelegítés nélkül fejest ugranál a jéghideg vízbe, igyekezz megfontoltan felhasználni az energiáidat, hisz nem tudhatod, mikor jön egy váratlan helyzet, amikor bizony valóban a világ megmentése várhat rád. Ügyelj arra, hogy mások se gazdálkodhassanak az extra energiáiddal és csak arra használd, amire feltétlenül szükséges!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki a közvetlen környezetedben jótékony szándékkal hívja fel a figyelmedet egy általad elkövetett apró botlásra, te azonban teljesen félreértve a helyzetet indulatosan kéred számon, hogy ezt mégis hogy képzelte. Gyakorlatilag abban a pillanatban le is esik a tantusz, hogy az illetőnek mi volt a célja, igyekezz tehát mihamarabb megkövetni és elismerni, hogy félreértetted, egyúttal biztosítsd róla, hogy nem állt szándékodban megbántani. Fogadd el a segítséget és ne mindenkiben Voldemort nagyurat lásd, ha csak segíteni szeretne, hidd el, ezerszer népszerűbb leszel!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Fontos döntést kell meghoznod az előtted álló héten, ám mivel félsz annak következményeitől, épp ezért fűhöz-fához szaladgálsz, hátha valaki kimondja helyetted a végszót. Bármilyen nehéz is azonban meghozni egy ilyen jellegű döntést, nem érdemes a sorsodat ilyenformán másokra bíznod, hisz azzal olyannyira kiszolgáltatottá válhatsz, amit később biztosan bánni fogsz. Igen, ez most nem álmaid élethelyzete, de ha mérlegelsz, mindent figyelembe veszel, akkor könnyen lehet, hogy nem is olyan nehéz elhatároznod magad, amellyel akár az egész életed megváltozhat! Hajrá, légy bátor!

NYILAS (november 23-december 21)

Általában mindenkivel abszolút nyílt és őszinte vagy, kicsit sem félsz hangosan felvállalni a véleményedet. Nagyszájúságod miatt azonban időnként kellemetlen helyzetbe kerülsz, hisz előfordul, hogy olyasmit is kimondasz, amit nem ildomos vagy adott helyzetben nem túl bölcs dolog kimondani. Nemes tulajdonság az őszinteség, ám ha átesel a ló túloldalára és mindenkinkivel gátlástalanul közlöd, ami zavar, azzal bizony rengeteg konfliktust okozhatsz. Igyekezz tehát valamelyest disztingválni, viselkedj adott szituációnak megfelelően és gondolkodj, mielőtt szóra nyílik a szád. Hidd el, nagyot fog ugrani a népszerűségi indexed!

BAK (december 22-január 20)

Az előtted álló héten olyan helyzet adódik, amely gyors közbeavatkozást igényel, te azonban abszolút leblokkolsz, nem tudod, miképp kellene cselekedned. Mindennek ellenére próbáld megrázni magad, hiszen most kell két lábbal állnod a földön, amennyire lehetséges, józan ésszel gondolkodnod és nem hagynod, hogy a pillanatnyi kétségbeesés vezéreljen. Szedd össze magad és határozottan menj abba az irányba, amit megoldásnak gondolsz. Nem érdemes mások kezébe tenni a sorsod, hisz azon kozmetikázni később nem-igen fogsz tudni. Légy bátor és határozott, rendelkezel már annyi élettapasztalattal, hogy gond nélkül megoldd a helyzetet. Ne késlekedj!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az előtted álló héten egy igen kellemetlen szituációban tőled várja a környezeted, hogy megtaláld a megoldást és kimondd a felmentő ítéletet, ezzel minden felelősség terhét magadra vállalva. Csak azért azonban, mert más ki szeretne bújni a helyzetből, neked még nem kell semmi olyasmibe avatkoznod, ami számodra is kockázatos, illetve sokat veszíthetsz vele. Állj tehát a sarkadra, legyél határozott és csak olyasfajta zsákot cipelj, amely alatt biztosan nem fogsz összeroskadni. Te nem a Világ megmentésére születtél, ezt ne feledd!

HALAK (február 20-március 20)

Érzésed szerint az utóbbi időben köréd csoportosultak azok az emberek, akik nem feltétlenül jószándékkal barátkoznak, akiket az esetek zömében valamiféle érdek vezérel, akik egyszerűen másokba kapaszkodnak, hogy ők, maguk meg ne fulladjanak. Ebből viszont kezd eleged lenni, a kihasználásból és abból, hogy már-már te fulladozol, hisz húznak lefelé magukkal. Mielőtt azonban elsüllyednél a dologban, előtte igyekezz mielőbb megállítani valamennyiüket, ne hagyd magad a végtelenségig kihasználni. Senki nem mondta, hogy neked, mintegy áldozatként mindenki helyett törnöd kellene az utat. Légy tehát határozott és következetes!