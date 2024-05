Ez az a 6 vitamin az orvosok szerint, aminek a fogyasztása képes elmulasztani a folyamatos hátfájást

A krónikus hátfájás kivizsgálást és kezelést igényelhet, és az sem kizárt, hogy gyógytornára is szükség van ahhoz, hogy a szakemberek megszüntessék a problémát. Emellett azonban nem árt belülről is segíteni a szervezet regenerálódását, amihez számos vitamin hozzájárulhat. A táplálékkiegészítők nem helyettesítik az egészséges étkezést, a rendszeres testmozgást, de ezek mellett a megfelelő stresszkezelés is fontos, hogy kifejtsék az optimális hatásukat. Bármilyen vitamin bevezetése előtt azonban érdemes a kezelőorvosoddal is konzultálnod és persze egy vérvétel sem árt ahhoz, hogy pontosan tudd, miből szenvedsz hiányt. Arról nem is beszélve, hogy egyes étrendkiegészítők kölcsönhatásba léphetnek az általad szedett más vitaminokkal vagy gyógyszerekkel, gyengíthetik vagy felerősíthetik egymás hatását, de akár ki is olthatják azt.

Ezek a vitaminok segíthetnek enyhíteni a hátfájdalmat

Jönnek a nyár legforróbb kedvezményei! Hamarosan újra JOY-napok (június 6-9.), ahol akár 60% kedvezménnyel csaphatsz le a kiszemelt termékekre! Az early bird időszak alatt (május 7-13.) pedig ráadásul most kedvezményesen, 1990 Ft helyett csupán 1490 Ft-ért szerezheted be a kuponokat! Fontos, hogy ez a kedvezmény csak a megújult JOY applikációban érhető el! Fedezd fel az új lehetőségeket az applikációval! Töltsd le és élvezd a folyamatosan frissülő kedvezményeket, exkluzív ajánlatokat! Böngéssz, fedezz fel, spórolj!

Sosem volt még ilyen egyszerű a kedvezmények és kuponok világában navigálni. Akciófigyelőnkkel mindig az elsők között értesülhetsz az árcsökkenésekről.

Glükózamin és kondroitin - Ezek a vegyületek természetes módon is előfordulnak a szervezetben, az ízületek körüli folyadékban, illetve porcokban. Egyes tanulmányok szerint ezek szedése jelentősen csökkenti a krónikus ízületi fájdalmat, köztük a hátfájdalmat is. A szakértők szerint egyéni, hogy kinek mennyire válik be, adagolásánál pedig figyelembe kell venni az életkort és az általános egészségi állapotot is.

D-vitamin – Ennek a vitaminnak a hiánya könnyen előfordulhat a téli hónapokban, október és március között ajánlott legalább 2000 NE-t szedni belőle. Ha hiányállapot lép fel, az nemcsak hajhullást okozhat, de súlyosbíthatja a derékfájdalmat is. Egy 2013-as tanulmány szerint az ágyéki gerincszűkületben szenvedő betegeknél az erős derékfájdalom D-vitamin hiánnyal társult. A napfény a legjobb természetes forrása, de a tejben szintén megtalálható.

A SPAR, INTERSPAR, CITY SPAR üzleteiben 20% kedvezménnyel vásárolhatsz meg 1 általad választott terméket a megjelölt kivételek közé nem tartozó és nem akciós termékek kivételével a JOY-napok ideje alatt, június 6-9. között.

Ördögkarom kivonat – Az őshonos afrikai növényből származó kivonat képes csökkenteni a krónikus derékfájást, mivel vegyi anyagai gyulladáscsökkentő hatással bírnak. A táplálékkiegészítőt többféle formában is megtalálod: por, gél, esetleg balzsam vagy kapszula formájában.

forrás: Getty Images/Strauss/Curtis

Omega-3 – Segíthet a gyulladás csökkentésében, ami a hátfájást okozza. Kapszulaként, de folyékony formában is megtalálható, de nagyon fontos odafigyelni a megfelelő adagolásra, mivel nagyobb dózisban vérzékenységet okozhat és a vérhígító tabletta hatását is megzavarhatja. Az olajos halak, mint amilyen a lazac, a szardínia, a tonhal és a sötét levelű zöldségek is mind tartalmaznak omega-3 zsírsavakat.

Kurkuma – Erős gyulladáscsökkentő hatással bír és nemcsak ételízesítőként találod meg a boltok polcain, hanem kapszula formájában, de akár teába keverve is fogyasztható. A hosszan tartó használata gyomorpanaszokat okozhat, így mindenképp fontos az orvosi konzultáció.

Kapszaicin – Ez az anyag adja a csípős paprika hőjét és már régóta használják gyógyászati célokra. Igaz, hogy élelmiszerből származik, de krém formájában találod meg a boltokban, és napi 3-4 alkalommal kell használni az érintett területen. Azon az elven működik, hogy nem engedi a fájdalomjeleket az agy receptoraihoz elérni.

A minőségi alvás elengedhetetlen a regenerálódáshoz:

Galéria / 4 kép 4 vitamin, aminek hiánya alvásproblémákat okozhat Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás