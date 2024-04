"Kevesen bocsátanák meg azt, amit anyósom tett az esküvőnkön" - A legtoxikusabb dolgok, amiket egy lagzin csináltak

Az esküvőszervezés már önmagában stresszes folyamat, még akkor is, ha te egyáltalán nem vagy az a túlizgulós típus. Annyi apró részletre kell figyelni, annyi mindenről kell dönteni, hogy még a legboldogabb párkapcsolatokban is okozhat feszültséget ez az időszak. Ha pedig olyan családtagok is részesei akarnak lenni a szervezésnek, akiktől talán még tanácsot sem akarnál kérni a témában, az csak hab a tortán.

Egy jó anyós ilyenkor aranyat ér - sőt, igazából mindig-, ha viszont nem vagytok túl jóban, esetleg olyan személyiségű a párod édesanyja, hogy imád a középpontban állni, az sok feszültséget okozhat. Az esküvőn pedig pláne! A BuzzFeed most összegyűjtötte a legelképesztőbb történeteket, amelyek főszereplői azok az anyósok voltak, akik nem riadtak vissza a toxikus viselkedéstől fiuk vagy lányuk esküvőjén sem. Sőt, akkor indultak be igazán!

Olvasd el a legdöbbenetesebb sztorikat, ha pedig neked is van hasonló, feltétlenül írd meg nekünk!

Galéria / 7 kép Döbbenetes dolgok, amiket anyósok csináltak saját gyerekük esküvőjén

