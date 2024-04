Napi horoszkóp április 29.: az Ikreknek éles helyzetben kell feltalálniuk magukat, a Skorpióknak motivációra van szükségük a feladataik elvégzéséhez

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 29.

KOS (március 21-április 20)

Valaki a környezetedben elég komoly témában kér tanácsot tőled a hét első napján, te azonban egyetlen pillanatig sem szeretnél felelősséget vállalni olyasmiért, ami abszolút nem érint, épp ezért nem is akarsz véleményt nyilvánítani. Hetedik érzéked ezúttal sem fog csalni, hisz egyrészt ahhoz, hogy objektíven lásd a helyzetet, több szemszögből kellene vizsgálnod a dolgot, másrészt pedig amennyiben rossz ötlettel állsz elő, nem te fogod megégetni magad. Próbálj kimaradni, s mondd azt, amit az eszed diktál, mégpedig azt, hogy ezúttal nem tudsz jó tanáccsal szolgálni!

BIKA (április 21-május 20)

A hét első napján komoly ajánlatot kapsz valakitől, amit az első pillanatban el sem mersz hinni, hiszen azzal, ha elfogadnád, egyszer, s mindenkorra, de legalábbis hosszú időre rendeződne a helyzeted minden szempontból. Izgatottságod mellett azonban azt is pontosan tudod, hogy elég nagy a kockázat, hisz amekkora esélyed van a nyereségre, ugyanakkora van a veszteségre is. Ám mivel pontosan tisztában vagy a céljaiddal, ne hagyd, hogy bármi elrettentsen. Most kell belátnod, ha nem szeretnél életed végéig bizonytalanságban élni, kénytelen vagy kockáztatni. Hajrá!

IKREK (május 21-június 21)

Számodra nem túl komfortos helyzetben kell feltalálnod magad a hét első napján, emiatt érthető módon kissé frusztrált vagy, amely a környezeted számára is jól érzékelhető. Egyelőre ugyanis nem igazán tudsz megoldást találni a szituációra, nagy valószínűséggel ez tehát a feszültség forrása. Mielőtt azonban teljesen eluralkodnak feletted a negatív érzelmek, előtte igyekezz mindenképp globálisan tekinteni a megoldandó egyenletre, ne csupán részeredményekben gondolkodj. Hidd el, ha sikerül megőrizned a nyugalmadat és megpróbálsz pozitívan gondolkodni, akkor nem jelenthet akkora problémát ez egész, mint amekkorának most látod!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki a hét első napján, egy beszélgetés során kétértelmű megjegyzést tesz neked, amely igen nagy kételyeket ébreszt benned egy bizonyos üggyel kapcsolatban. Mivel abszolút nem hagy nyugodni a dolog, ezért igyekezz ezeket a bizonytalanságokat tisztázni, hisz egészen addig úgysem tudod majd kiverni a fejedből a dolgot. Jó eséllyel sok mindenre fény derülhet, s fel kell készülnöd arra is, hogy talán most válik számodra is világossá az, hogy nem mindenki feltétlenül az, akinek mutatja magát. Akárhogyan is, de ennek mindenképp érdemes utánajárnod!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Borzasztóan vágysz egy bizonyos cél elérésére, ennek érdekében olyan áldozatokat hozol, amelytől másokat a hideg veríték kiver. Amikor pedig erre finoman próbálják a figyelmedet felhívni, akkor kissé indulatosan reagálsz, ami nemcsak meglepő, de jó eséllyel bántó is lehet. Mielőtt azonban minden körülötted élőt magadra haragítasz, azelőtt érdemes magányodba vonulnod és a gondolataidat rendezni. Ha minden kontra érv ellenére is ragaszkodsz ehhez a bizonyos célhoz, akkor türelmesen és halkabbra állított hangnemben magyarázd el az okát, egyúttal kérd a türelmüket. Hidd el, senki nem fordult ellened, csupán csak az történik, hogy szeretnek és féltenek a kudarctól, igyekezz ezt a tényt szem előtt tartani!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki felelőtlen ígéretet tesz neked a hét első napján, melybe úgy kapaszkodsz, mint Jack és Rose egymásba, a Titanic című filmben. Gyorsan rá kell azonban jönnöd, hogy ez bizony téged abszolút nem fog megmenteni, az illető ugyanis akaratán kívül teljesen más irányba terelt, mint ami a helyes útvonal lett volna. Amennyiben erre sikerrel jössz rá, abban az esetben addig fordulj vissza, amíg nem leszel teljesen elveszve, ellenkező esetben csúfos kudarcot vallhatsz. Ma ismét megtanulhattad, hogy nem érdemes minden szembejövőnek túl gyorsan bizalmat szavaznod, hisz nem mindenki alkalmas az útbaigazításra, no pláne olyan személy nem, aki soha nem tette még meg a távot előtted!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Ha nyitott szemmel jársz, akkor a hét első napján rájöhetsz bizonyos dolgokra, amelyek megoldásától eddig kilométerekkel távol voltál. Most már pontosan tudod, mit kell tenned annak érdekében, hogy megfelelően megoldd az egyenletet, amely eddig tele volt ismeretlenekkel. Ne tétovázz tehát sokat, fuss neki, hisz ma a legideálisabbak a körülmények arra, hogy lezárj valamit, ami eddig nem hagyott nyugodni és álmatlan éjszakákat okozott. Ne habozz, indulj, mielőtt ismét elbizonytalanodnál!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kissé nyögve-nyelősen indul számodra a hét, nincs is igazán kedved nekifutni a feladataid telhesítésének, legszívesebben pihennél még néhány napot. A helyzet azonban nem ennyire egyszerű, megoldódni ugyanis semmi nem fog magától, sokkal jobban teszed tehát, ha veszel egy mély levegőt és szembenézel azzal, ami vár rád. Vigasztaljon a tudat, hogy a hegy nem megmászhatatlan, ráadásul a hét közepe még egy szabadnapot is jelent, így tehát csupán négy munkanapot kell valahogy kibírnod. Hidd el, sokkal jobb, ha lendülettel indulsz el, ahelyett, hogy vonszolnád magad, jóval gyorsabban haladsz majd ugyanis az előtted álló úton!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napján annyi mindent vállalsz magadra egyszerre, hogy nem is igazán tudsz eligazodni a teendők között. A káosz elkerülése érdekében igyekezz tehát rendszerezni a megoldásra váró feladatokat, majd úgy menj végig rajtuk, hogy hiánytalanul pont kerüljön mindennek a végére. Amennyiben sikerül lezárni valamennyi ügyet, abban az esetben szánd a délutánt a pihenésre és legközelebb kevesebb terhet vállalj magadra, hisz a legjobbak sem tudnak pihenés nélkül egyfolytában versenyt futni. Adj magadnak lehetőséget arra, hogy feltöltődj, menj a barátnőiddel vásárolni, igyatok meg egy cappuccinot és beszélgessetek az élet nagy dolgairól!

BAK (december 22-január 20)

Egy számodra fontos ügyben nem jársz sikerrel a hét első napján, valaki ugyanis egy váratlan lépéssel keresztülhúzza a számításaidat, melynek következtében elbizonytalanodsz. Nyilvánvalóan később te is belátod, hogy nem épp a legjobb ötlet kívülállókra hallgatni, hiszen ha hagyod magad befolyásolni, azzal bizony egy fikarcnyit sem kerülsz közelebb a céljaidhoz. Amennyiben őszintén hiszel abban, amit csinálsz, abban az esetben állj ki a saját elveidért, ne hagyd, hogy az orrodnál fogva vezessenek, különben hogyan tudnál bármifajta sikert elérni? Csakis önmagadra, a hetedik érzékedre és az élettapasztalatodra hallgass, abból nem lehet gond!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Általában szeretsz úgy lezárni vitákat, hogy győztesen jössz ki valamennyiből, ennek okán nehezedre esik elfogadni, ha nem a tiéd az utolsó szó. El kell azonban fogadnod, hogy vannak nálad okosabb és tapasztaltabb emberek a környezetedben, ezért időnként sokkal bölcsebben teszed, ha engedsz a huszonegyből, hisz az életedet mégsem élheted úgy, hogy folyton vitatkozol és addig húzod azt a bizonyos cérnaszálat, amíg el nem szakad. Hidd el, népszerűbb leszel, ha nem ragaszkodsz mindig az utolsó szó jogához!

HALAK (február 20-március 20)

Gondolkodás és különösebb mérlegelés nélkül kívánsz megoldani egy bizonyos szituációt a hét első napján, olyannyira idegesít a kialakult helyzet. Próbálj azonban megnyugodni, melegíts be alaposan, gondold át a taktikát, mielőtt ringbe szállsz a győzelemért. Beláthatod ugyanis, hogy minél forróbb fejjel küzdesz valamiért, annál kevésbé tudsz racionális döntéseket hozni, márpedig enélkül nem-igen fogsz csatát nyerni. Zárd ki a külvilágot, gondold végig, hogyan oldod meg a helyzetet és csak akkor húzd fel a kesztyűt, ha pontosan tudod, mit és miért fogsz csinálni!