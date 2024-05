Máris itt a nyár egyik legnagyobb trendje: a stílusos nők lecserélték a farmert erre a nadrágra

Hamarosan és valószínűleg átmenet nélkül érkezik meg a nyár, az előző évekhez hasonlóan észre sem vesszük majd és a tavasz hirtelen forró napokra vált. A legjobb, ha már most felkészülsz a nyári trendeket illetően és beszerzel néhány laza és vékony darabot, amiben a legnagyobb melegben is komfortosan érzed majd magad. Bár a farmer nem megy ki a divatból, de ha ez a kedvenc anyagod, érdemes a vékonyabb darabok felé tendálni ebben az esetben is.

Ha viszont valami mást is szívesen bevállalnál, akkor a stílusos nőktől már most elleshetsz néhány tippet, akik az Instán megvillantották tavaszi-nyári gardróbjuk kulcsdarabjait. A tapasztalat azt mutatja, hogy lecserélték a farmer nadrágot és elővették a legvékonyabb anyagokból készült csíkos darabokat, melyek esetében teljesen mindegy, hogy kék vagy piros csíkokról van szó, a lényegen nem változtat.

És miért ilyen népszerű ez a fajta nadrág? A koronavírus ideje alatt megtanultuk és megszoktuk, hogy a kényelmes daraboknál nincs jobb befektetés, és ezt sokan a mai napig nem engedték el. Nyáron a legnagyobb melegben egyébként sem szeret az ember feszülős, műszálas vagy épp vastag anyagokat viselni, így került előtérbe a szinte pizsamaszerű, otthoni viseletre emlékeztető csíkos nadrág.

Persze egyáltalán nem kell megijedni a pizsamaszerű szó hallatán, hiszen ezek ugyanolyan jól kombinálható darabok, mint a farmer nadrágok és még egy elegánsabb szettben is megállják a helyüket. Szuperül mutatnak tornacipővel, szandállal, de akár még magas sarkú cipővel is.

Szuper hírünk van: jönnek a nyár legforróbb kedvezményei! Hamarosan újra JOY-napok (június 6-9.), ahol akár 60% kedvezménnyel csaphatsz le a kiszemelt termékekre, például egy ilyen csíkos nadrágra is! Több mint ezer üzletben válthatod be a kuponokat országszerte. Válogass kedvedre a sokszínű kuponkínálatból és a hazai alkotók és vállalkozások kínálatából is. Ne feledd, a JOY applikáció is megújult: fedezd fel az új lehetőségeket benne! Töltsd le és élvezd a folyamatosan frissülő kedvezményeket, exkluzív ajánlatokat! Böngéssz, fedezz fel, spórolj! Sosem volt még ilyen egyszerű a kedvezmények és kuponok világában navigálni. Akciófigyelőnkkel mindig az elsők között értesülhetsz az árcsökkenésekről.

Nincs még meg a tökéletes csíkos nadrág nyárra? Akkor most segítünk! A JOY-napok alatt 15% EXTRA kedvezményt kapsz a kedvenc outfitedre, a minimális rendelési érték 18 000 Ft. A további részletekért keresd az aboutyou.hu/kupon-feltetelek oldalát.

Ha olvasnál még a tavaszi trendekről, itt megteheted:

Galéria / 6 kép Ez lesz a 6 legmenőbb tavaszi trend 2024-ben Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás