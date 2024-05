Az új legjobb barátnőd, aki motivál a fittebb életmódra

De mik is a fitt életmód kialakításának legfontosabb részei?

Csökkentsd a stressz

A mai modern életmódban az egyik legrombolóbb hatás, ami folyamatosan érsz minket: a stressz. A hormonális egyensúlyt könnyen megborítja, ha elhatalmasodik rajtunk, és nem vértezzük fel magunkat stresszűző technikákkal, ha pedig a hormonok nincsenek egyensúlyban számos egészségügyi problémát hozhat magával. A testmozgás, légző gyakorlatok, szabadban töltött idő mind-mind szuper megoldások a kezelésére.





A mai modern életmódban az egyik legrombolóbb hatás, ami folyamatosan érsz minket: a stressz. A hormonális egyensúlyt könnyen megborítja, ha elhatalmasodik rajtunk, és nem vértezzük fel magunkat stresszűző technikákkal, ha pedig a hormonok nincsenek egyensúlyban számos egészségügyi problémát hozhat magával. A testmozgás, légző gyakorlatok, szabadban töltött idő mind-mind szuper megoldások a kezelésére. Mozogj

A sport alapvető eleme az egészséges életmódnak, és mivel ezernyi mozgásforma közül lehet választani, nem lehet kifogás, hogy „nem szeretek futni” vagy „nem bírom a jógát”, hiszen táncolhatsz, túrázhatsz, biciklizhetsz, bátran kísérletezd ki, melyik tesz boldoggá!





A sport alapvető eleme az egészséges életmódnak, és mivel ezernyi mozgásforma közül lehet választani, nem lehet kifogás, hogy „nem szeretek futni” vagy „nem bírom a jógát”, hiszen táncolhatsz, túrázhatsz, biciklizhetsz, bátran kísérletezd ki, melyik tesz boldoggá! Aludj JÓL

Jó alvás nélkül nehezen elképzelhető egészséges szervezet, hiszen nagyon fontos folyamatok zajlanak le alvás közben a testünkben, amelyek létfontosságúak ahhoz, hogy sokáig jól működjön. Az alvásnak a hossza és a minősége is egyaránt fontos, sőt az is, hogy mikor kerül rá sor: az éjfél előtti alvásnak kiemelt szerepe van, ugyanis bizonyos regeneráló folyamatok csak ilyenkor tudnak megtörténni.





Jó alvás nélkül nehezen elképzelhető egészséges szervezet, hiszen nagyon fontos folyamatok zajlanak le alvás közben a testünkben, amelyek létfontosságúak ahhoz, hogy sokáig jól működjön. Az alvásnak a hossza és a minősége is egyaránt fontos, sőt az is, hogy mikor kerül rá sor: az éjfél előtti alvásnak kiemelt szerepe van, ugyanis bizonyos regeneráló folyamatok csak ilyenkor tudnak megtörténni. Táplálkozz változatosan

Ha szeretnél fitt lenni, minél több valódi ételre, vitaminra, ásványi anyagra és megfelelő tápanyagokra van szükséged. Az sem mellékes, hogy ne fogyassz túl kevés vagy túl sok kalóriát sem, hanem pont annyit, amennyit a céljaidhoz szükséges, különben az anyagcserédre kedvezőtlen hatással lehet a túl alacsony- vagy túl magas kalóriabevitel.

"Oké-oké", mondhatod. "Ez mind szép és jó, de segítség nélkül olyan nehéz mindezt betartani és megvalósítani!" Éppen ezért szeretnénk neked bemutatni az új legjobb barátnődet, a HUAWEI WATCH FIT 3-at, ami az összes lépésben a mentorod, támogatód és ellenőröd lehet! Ráadásul szuper divatos, csinos és menő, és egyszerre segít az egészségesebb szokásaid kialakításában.

De csomagoljuk ki együtt, aztán irány sportolni!

Mivel a HUAWEI WATCH FIT 3, aktivitásmérő okosóra, megtalálhatóak benne a korábbi modellekből is ismert funkciók, mint az alvásmérés, pulzusmérés, SpO2 mérés és nekünk, nőknek a cikluskövetés, de ezen felül tartalmaz személyi edzőt is, aki a teljes edzésen végigvezet, a bemelegítésben, az edzésben és a levezetésben is segít!

De megtalálható benne egy nagyon különleges funkció is, a Smart Contextual Activity Recommendation: ha folyamatosan viseled az órát, akkor egy idő után képes lesz észlelni, ha túledzed magad, vagy akár azt is, ha visszaesett a teljesítményed, ilyenkor pedig tud neked olyan javaslatot tenni, hogy mit, mennyit, milyen hosszan és intenzíven mozogj, hogy javíts a helyzeten! De nyáron a nagy hőségben az is előfordulhat, hogy ha túl meleg van, inkább azt javasolja, hogy beltéren végezz valamilyen edzést! Az órában egyébként 101 mozgásforma szerepel, és még vizes sportokat is űzhetsz benne, ugyanis 5ATM víznyomásnak ellennáll (így úszni is mehetsz vele).

A mozgás által elégetett kalóriákat elmenti, és mivel tudod vele naplózni a kalóriabevitelt is, képet kaphatsz arról, mennyi energiát használsz fel a nap folyamán, és ehhez képest mennyit fogyasztasz el.

Az óra nem csak sport edzésterveket, de akár légző gyakorlatokat is tud mutatni, amikor úgy érzed, szükséged lenne egy kis feszültségoldásra, sőt ő maga is rád szólhat, ha azt érzékeli, hogy felment benned a pumpa!

De nem csak az egészséges életmód kialakításában segít, mikrofonnal és hangszóróval is rendelkezik, tehát a hívásaidat is intézheted rajta, 400 mAh kapacitású akkumulátor van benne, amivel 7-10 nap közötti üzemidőt képes elérni. A kijelzője egészen kiváló, és szinte minden stílushoz passzol a megjelenése! iOS és Android telefonokhoz egyaránt csatlakoztatható, úgyhogy a kompatibilitás nem lehet akadály!