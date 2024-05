Napi horoszkóp május 15.: a Mérlegek mindennél jobban vágynak egy bizonyos dologra, a Skorpiókat valaki választás elé állítja

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 15.

KOS (március 21-április 20)

A hét közepén végre sikerült megvalósítanod azt, amin borzasztóan hosszú ideje dolgozol, szinte éjt nappallá téve. Rendkívül nagy elegedettséggel tölt el az a tudat, hogy ma kézzel fogható eredményt látsz magad előtt. Nyugodtan büszkélkedj el mindenkinek azzal hogy miféle győzelmet zsebelhettél be, míg ők kételkedtek abban, hogy egyáltalán az első ajadályt meg fogod tudni ugrani anékül, hogy levernéd. Mivel azonban benned megvolt minden ahhoz, hogy teljesíthesd a kihívást, épp ezért, most mindenkinek bebizonyítottad, hogy érdemes számolni veled. Na, ezt csinálja bárki is utánad!

BIKA (április 21-május 20)

Olyan szituáció adódik a hét közepén, amelyet ha nem kezelsz kellőképpen komolyan, akkor bizony könnyen megeshet, hogy nagy árat kell fizetned érte. Épp ezért légy résen és figyelj oda, hogy mikor mit csinálsz, illetve hogy kinek mit mondasz. Amennyiben úgy hozza a szükség, abban az esetben a saját magad pozícióját vedd figyelembe úgy, hogy közben nem kell másokon átgázolnod, ahhoz, hogy az akaratodat érvényesítsd. Okosan és korrekten, a játékszabályok betartásával is lehet játszani, nem kötelező a csalás útját választani ahhoz, hogy a végén jól gyere ki a helyzetből!

IKREK (május 21-június 21)

Valahogy az az érzésed, hogy egy mások számára igen fajsúlyos helyzet nem a várakozásoknak megfelelően fog alakulni, erre a tényre pedig finoman próbálod felhívni az érintettek figyelmét. Őket azonban teljesen hidegen hagyja a figyelmeztetés, eszükben sincs irányt változtatni. Mivel nem hallgatnak rád, miközben te látod a végkimenetelt, épp ezért elérkezik a te értékrended szerint is a pillanat, amikor hátrébb kell állnod és hagynod, hogy ők, maguk tapasztalják meg azt, amit ebben a pillanatban előre látsz. Később talán ráébrednek arra, hogy nem volt érdemes figyelmen kívül hagyniuk az intelmeidet, te azonban állj hátrébb, hisz ez már nem tartozik rád!

RÁK (június 22-július 22)

Valakinek a közvetlen környezetedben mindenáron bizonyítani szeretnél, azt gondolod ugyanis, hogy ő az a referenciaszemély, aki amennyiben elismer, akkor válsz "valakivé" a világban. Hasra esned azonban mégsem érdemes, hiszen könnyen lehet, hogy az illető akkor is elfogadna és elismerne, ha csupán önmagadat adnád, nem pedig akkor, ha olyasféle manőverekkel akarnád lenyűgözni, amelyek jócskán meghaladják a képességeidet. Ne feledd, nem attól leszel "valaki", ha végig tudsz egyensúlyozni a kötélen a magasban, sokkal inkább az emberi értékeid tesznek naggyá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy érzed, a hét közepén valaki, a közvetlen környezetedben elgyengülni látszik egy bizonyos helyzetben, ennek okán különösebb hezitálás nélkül sietsz a segítségére. Mivel azonban a kialakult szituáció nem minden részletével vagy teljesen tisztában, épp ezért nem is igen tudsz objektív véleményt kialakítani. Bölcsebben teszed tehát, ha inkább a háttérbe vonulsz és csak akkor lépsz elő, ha erre bárki megkér, persze kizárólag úgy, hogy az adott ügy minden egyes momentumát megosztotta veled. Nem kell feleslegesen a védőügyvéd szerepét magadra vállalnod, amennyiben nincsenek megfelelő eszközeid arra, hogy másokat a védelmedbe vegyél!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Mint ahogy mindenki másnak, úgy neked is vannak a múltadban olyan fájó pontok, amelyekről nem szívesen beszélsz, illetve te, magad sem gondolsz vissza jó szívvel rájuk. A hét közepén azonban minden akaratod ellenére ezen emlékek közül lesz egy, ami a jelenedben férkőzve okoz kellemetlen perceket. Szíved szerint azonnal menekülőre fognád, mégegyszer ugyanis a legkevésbé sem szeretnéd átélni azokat a pillanatokat, amelyek anno keserű szájízt hagytak benned. Bármennyire nehéz is, ne hagyd, hogy a negatív érzelmek legyenek úrrá rajtad, merj bátran szembenézni ezekkel a pontokkal, hisz ha a homokba dugod a fejed, attól még nem tudsz dolgokat semmissé tenni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Titkon borzasztóan reménykedsz valamiben, már-már olyannyira beleélve magad a dologba, hogy kissé gyermeteg módon szinte biztosra veszed, hogy amit nagyon szeretnél, az előbb vagy utóbb, de úgyis valóra fog válni. Mivel azonban ez a fajta légvárépítés nagy csalódást is tud okozni, épp ezért bármilyen nehéz is, igyekezz a racionalitást egyetlen percig sem figyelmen kívül hagyni annak érdekében, hogy később ne érjen hidegzuhanyként az, ha a vágyad esetleg nem teljesedik be. Nyugodt a lelkiismereted azonban csak akkor lesz, ha mindent megteszel azért, hogy elérd azt, amire olyannyira vágysz jelen pillanatban, hisz tettek nélkül korántsem biztos, hogy az öledbe hullik majd!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét közepén valaki választás elé állít, ahol bizony neked kell kimondanod a végszót rgy bizonyos helyzetben. Kicsit sincs ínyedre ez a feladat, hisz nem szeretnél ilyesfajta súlyokat a válladra venni, no pláne úgy nem, hogy arról nem te, magad döntöttél, hanem valaki kérés nélkül egyszerűen rád pakolta. Nyugodtan adj is hangot a felháborodásodnak, nem kell neked feltétlenül engedelmes birkák módjára bégetni, ha nem érzed a magadénak a feladatot. Persze, benne van a pakliban, hogy másoknak nem fog tetszeni az ellenállás, ám a legfontosabb most mégis az, hogy te ne sérülj semmilyen szempontból a helyzetben, a többi nem számít. Ne akarj egyfajta mártírszerepben kínlódni, ha nem muszáj!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét közepén végre a helyére kerül minden, ami eddig bizonytalan volt körülötted, mostantól nem kell tehát amiatt aggódnod, hogy dugába dőlnek a folyamatban lévő ügyeid, az eddig befektetett energiáddal együtt. Magabiztosságodban senki meg nem ingathat, hiszen olyannyira biztos vagy a sikerben, hogy mostantól akár csukott szemmel is folytathatnád az utadat, érzésed szerint akkor sem kerülne veszélybe semmi. Ne törődj azokkal, akik emiatt irigykedve figyelnek, hiszen az, hogy te mit érsz el önerődből tisztességgel, az csak rajtad múlik, mint ahogy mindenki más is a saját sorsának kovácsa, így neked nem azzal kell foglalkoznod, hogy mások mit gondolnak, az legyen az ő problémájuk!

BAK (december 22-január 20)

Nem vagy éppen felhőtlenül boldog a hét közeoén, olyannyira sok megoldandó feladat vár még rád ugyanis, hogy mostanra gyakorlatilag kezded teljesen elveszíteni a fonalat. Ne bosszankodj azonban a sok tennivaló miatt, bármennyire is nehéz egyik vagy másik, mégis igyekezz higgadtan kezelni a helyzetet. Annak érdekében, hogy ne csússzon ki a lábad alól a talaj, készíts egy rendszert, amelyben prioritási sorrendben elhelyezed a tennivalókat, így ennek alapján tudsz majd lépésről lépésre haladni. Ne kapkodj, hisz azzal csak még nagyobb esélyt adsz arra, hogy összeakadjanak a lábaid és nagyot ess, akkor pedig kezdhetsz mindent elölről. Tekints kihívásként a helyzetre, amelynek teljesítésével nagyon elégedett leszel önmagaddal! Hajrá

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valaki mindenáron szeretne belerángatni egy igen-igen rizikós helyzetbe, ami abszolút nem a te világod, ennek okán nem is nagyon érted, higy miért pont rád esett az illető választása. Gyorsan és határozottan hozd tehát a tudtára, hogy ez nem az a helyzet, amelynek te akár egyetlen percig is szeretnél a részese lenni, ami persze könnyen lehet, hogy nem fog épp túl jól esni az illetőnek, neked azonban mégsem lesznek álmatlan éjszakáid amiatt, hogy hagytad magad rávenni valamire, amire nem kellett volna. Ez most az a szituáció, ahol bizony teljesen feleslegesek az udvariaskodó körök!

HALAK (február 20-március 20)

Rendkívül kényelmetlenül érzed magad egy bizonyos szituációban a hét közepén, ugyanakkor azzal is pontosan tisztában vagy, hogy nincsen más választásod, egyszerűen végig kell csinálnod azt, amit elkezdtél. Épp ezért nem érdemes most semmi mással foglalkoznod, csakis arra összpontosíts, hogy ebben a bizonyos helyzetben megálld a helyedet és úgy tudj belőle kikerülni, hogy nem elmenekültél, hanem tisztességgel helyt álltál és megtettél minden tőled telhetőt. Hidd el, előbb, vagy utóbb úgyis vége lesz, te csak arra törekedj, hogy mindenképp a lehető legjobban kerülhess ki belőle!