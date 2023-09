A kortizol hormont a mellékvese termeli, gyakran nevezik stresszhormonnak is, mivel a szintje összefüggésben van a szervezetet érő külső, negatív hatásokkal. Legfontosabb feladata épp az, hogy segítsen szabályozni az anyagcserét a vérnyomást, és erősítse az immunrendszert, valamint hozzájárul a kiegyensúlyozott zsír-, és folyadékháztartás megőrzéséhez, a vércukorszint stabilizálásához, továbbá a gyulladásos folyamatok leküzdéséhez.

Szintje a nap folyamán változik, általában reggel magasabb, majd a nap során fokozatosan csökken. Ez a napi ritmus része az egészséges hormonális szabályozásnak, és szerepet játszik az ébrenlét, az energiaszint és az alvás szabályozásában. Viszont például intenzív sport és megerőltető testedzés után újratermelődik, ez által emelkedik a szintje. A fizikai erőkifejtést a test ugyanis külső stresszként éli meg, amelynek hatására az agyalapi mirigy és a mellékvesék közötti kapcsolat aktiválódik, így serkentve a kortizol szint emelkedését.

Ami pedig az élet számos területére hatással van, így például befolyásolhatja a sorozatosan eredménytelen diétákat is. Érdemes a szokásos éves laborvizsgálat során megkérni a háziorvosodat, hogy nézesse meg a kortizol szintet, amennyiben tapasztaltál már ilyen problémát, de ezen kívül számos további árulkodó jele is lehet az irreálisan magas kortizol szintnek, amit egyébként nem csak vérből, hanem nyálból is ki lehet mutatni.

A már említett nehézkes fogyás mellett nézzük, mik a magas kortizol szint legjellemzőbb tünetei: - magas kalóriatartalmú ételek iránit állandó sóvárgás: úgy, mint az édességek, zsíros falatok, csipszek - álmatlanság: ha gyakran forgolódsz, és nehezen jön álom a szemedre, akkor ez a hormon lehet a bűnös - hasi zsírpárnák: bármennyit is edzel, nem tudsz szabadulni a kis "úszógumitól"? - lehet, hogy a magas kortizolszint áll a háttérben - szorongás, félelem, állandó stressz: nem bírod a tömeget, gyakran érzel pánikrohamszerű tüneteket egy bevásárlóközpontban, és frusztrál, ha sok ember közé kell menned? - gyanús, hogy a kortizol tehet mindezekről

Táplálkozási tippek, amikkel stabilizálható az egészséges kortizolszint

Célszerű törekedni a természetes tápanyagokban gazdag élelmiszerek fogyasztására, ezért az alábbi alapanyagok képezzék az étrend gyökerét: zöldségek és gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák, sovány fehérjék és egészséges zsírok. Javasolt kerülni a cukros, feldolgozott élelmiszereket, valamint a koffeint, és az alkoholt is. Részesítsd inkább előnyben a gyógyteákat, különösen a kamilla, a levendula, az ánizs, vagy a zöld tea lesz jó választás.

A vitaminokat illetően nagyon fontos a B-5, B-6-, és a C-vitamin rendszeres fogyasztása, lehetőleg természetes forrásokból, ezért is javasolt, hogy kerüljenek gyakran a tányérra citrusfélék, bogyós gyümölcsök, paprika, paradicsom, teljes kiőrlésű gabonák, hüvelyesek, olajos magvak, és zöld leveles zöldségek.

A sport és a kortizol kapcsolata

Az intenzív testmozgás rövid távon növelheti a kortizol szintjét, ami normális, ám ideiglenes reakció a testet érő stresszhatásra. Az edzés utáni kortizol emelkedésének elsődleges célja az energia felszabadítása és az izomregeneráció elősegítése. A testmozgás után a kortizol szintje általában visszatér az alapértékhez, tehát a rendszeres testmozgás hosszú távon jótékonyan hat a kortizol optimális szintjének fenntartásában. A leginkább ajánlott mozgásformák közé tartozik a mindennapos séta, de az úszás, a könnyű futás vagy a jóga is tökéletes aktivitás lehet.

Ezek is segíthetnek:

