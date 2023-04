Az úszástól nemcsak szuper alakod lesz: van 3 nagyon fontos előnye is

Nincs is frissítőbb érzés, mint amikor becsobbansz egy hűs medencébe egy kellemes meleg nap végén. Ehhez pedig nem is kell megvárnod a nyári kánikulát, hiszen úszni már ilyenkor is szuper dolog! Ráadásul alakformálás szempontjából is tökéletes választás, és most azt is megtudhatod, hogy milyen előnyöket tapasztalhatsz magadon, ha te is rendszeres úszóvá válsz.

Nézzük, mik az úszás legfontosabb előnyei és jótékony hatásai, amiért az egyik kedvenc sportunk!

Zsírégető

Bár úszás közben nem érzed, mégis izzadsz, ráadásul minden egyes porcikádat átmozgatod, így a mélyizmokat, és azokat a tartó izmokat is, amiket sok más mozgásformával nem tudsz megdolgozni. Épp ezért az úszás nagyszerű tartás javító mozgás, emellett pedig az egyik leghatékonyabb zsírégető is.

forrás: Getty Images

Nyugtató

Nem utolsó sorban az úszás az egyik legjobb relaxációs mozgásforma, ami amellett, hogy erősít és formál, még tökéletes kikapcsolódás is. Sok sportoló egyébként épp az úszást választja akkor is, ha mondjuk sérülés okán a fő sportágát nem képes űzni, de az úszás a vízben töltött közeg miatt segít ellazulni, és megnyugodni egy stresszes nap végén.

4 nyugtató hatású tea, amit ki kell próbálnod, ha nehezen tudsz elaludni 4 nyugtató hatású tea, amit ki kell próbálnod, ha nehezen tudsz elaludni 4 nyugtató hatású tea, amit ki kell próbálnod, ha nehezen tudsz elaludni

Erősítő

Olyan izmokat tudsz az úszás által megerősíteni, mint a váll, törzs, mell, és a mély-hátizmok, de a hasi zsírpárnákat is szépen le lehet a rendszeres úszással faragni. Ha ülő munkát végzel, akkor a rendszeres úszás azért is jó, mert a gerinc melletti tartó izmok megerősítésével el tudod kerülni a monitor-szindrómaként is emlegetett rémet, a kellemetlen nyak-és hátfájást.

A JOY magazinban ezentúl minden alkalommal FITT melléklettel segítünk, hogy formába lendülj, és testileg-lelkileg is elégedett legyél magaddal: edzésterv, egészséges receptek és motivációs tanácsok várnak!

Szerezd be a JOY nyári lapszámát a májusi JOY-napok kuponokkal! A magazin már kapható az újságosoknál, de megvásárolhatod a Magaziner oldalán keresztül digitális formátumban is, illetve a kuponokat a JOY Hungary applikációján keresztül is megvásárolhatod. A kuponok listáját a joynapok.hu-n is csekkolhatod!

Vajon várandósan mennyire érdemes mozogni és sportolni? Most kiderül!

Galéria / 5 kép 5 mítosz a terhesség alatti sportról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria