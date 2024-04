Napi horoszkóp április 26.: a Rákoknak új impulzusokra van szükségük, a Vízöntőknek valaki nagy csalódást okoz

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 26.

KOS (március 21-április 20)

Viszonylag hepehupás, kicsit bukdácsolós kezdet után kezdesz egy feladattal kapcsolatban lelkesedni, hisz látod, hogy amennyiben motivált vagy, abban az esetben egészen kivételes teljesítményre is képes lehetsz. Most van lehetőséged arra, hogy szélsebesen végigfuss az akadálypályán különösebben nagy buktatók nélkül, így ne vesztegesd az idődet, indulj el és mutasd meg, mire vagy képes. A körülmények miatt pedig ne aggódj, csakis arra összpontosíts, amit szeretnél elérni, majd a célvonalban ráérsz elemezni minden apró részletet! Hajrá!

BIKA (április 21-május 20)

Egy-egy helyzetben hosszasan képes vagy elmorfondírozni azon, hogy vajon miért alakult úgy, ahogy, mit kellett volna másképp csinálnod vagy mit tehettél volna hozzá. Sokszor emészted magad azon, ami nem a terveidnek megfelelően sült el, lelkiismeret furdalással küzdesz, hogy hol hibázhattál. Az örökös önvád azonban jelentősen meggátol abban, hogy boldogan, viszonylag felhőtlenül élhesd az életedet, épp ezért válaszút elé kell állnod: vagy levetkőzöd az állandó önostorozást és elkezded a saját lelkedet feltölteni pozitívumokkal vagy örökre benne ragadsz az áldozat szerepébe. Ez a te döntésed, ám azt érdemes figyelembe venned, hogy a boldogság neked is alanyi jogon jár!

IKREK (május 21-június 21)

A hét végéhez közeledve roppant nehezedre esik új feladatokkal szembe nézni, azt azonban pontosan tudod, hogy bármit teszel, nem fogod megúszni és bizony előbb-utóbb bele kell állnod azokba az ügyekbe, amelyek befejezetlenül sorakoznak. Nem is érdemes sokáig halogatnod egyiket vagy másikat, egy nagyobb lélegzetvétellel fuss neki szép sorjában valamennyinek, hidd el, nem túl jó ötlet áttolni őket a következő hétre. Ismét megtanulhattad, hogy sosem érdemes futni a feladatok elől, jobban teszed, ha inkább előbb végzed el őket, mint utóbb!

RÁK (június 22-július 22)

Megállás nélkül, jól olajozott gépezetként teszed a dolgodat, berögzült mozdulatokkal dolgozol, mindenféle motiváció vagy sikeréhség nélkül. Épp ezért egy-egy külső szemlélő számára úgy tűnhet a dolog, hogy egyszerűen kiégtél és szinte a kötelezettség az, ami motivál, hogy semmiféle örömet nem lelsz abban, amit csinálsz. Ezen a ponton érdemes tehát feltenned magadnak a kérdést: vajon meddig lehet ilyenformán működni? Hisz neked is vannak érzéseid, te is vágysz az elismerésre, a boldogságra, a sikerre! Akkor pedig mire vársz?Merj változtatni az életeden, hidd el, más nem fog jönni és helyetted kiteljesedni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Egészen mostanáig sikerült valahogy úgy mozgatnod a bábuidat a táblán, hogy valamiféle szerencse folytán mindig az utolsó másodpercben pontot tudj tenni a zavarosabb ügyek végére is, az a legfőbb célod általában, hogy élvezhető legyen, amit csinálsz, abszolút nem számít, ha messzire kerülsz a kiindulási ponttól és a megoldástól. Mivel azonban pontosan emiatt nehezebb egyről a kettőre jutnod, épp ezért eljött a pont, amikor el kell határoznod magad: elébe mész a dolgoknak, kellőképpen felkészülsz, ahogyan azt a helyzet megkívánja, avagy sodródsz tovább az árral, ez esetben viszont el kell fogadnod, hogy nem te alakítod a helyzetet, sokkal inkább az Élet lesz a forgatókönyvíró. Minden rajtad áll!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Mindenáron szeretnél megmenteni valakit a csalódástól, úgy gondolod ugyanis, hogy az illető észre sem veszi, mennyire ingoványos a talaj és mekkorát eshet rajta, épp ezért nem is tudja mire vélni az általa “túlféltésnek” ítélt akciódat. A konfliktushelyzetet azonban elkerülendő, semmiképp ne lépd át a kompetenciahatáraidat, igyekezz nyugodt maradni és higgadtan elmagyarázni, miért lehet nagy bukás az illető számára a helyzet. Amennyiben megérti, abban az esetben érdemes volt figyelmeztetni, ha viszont a mondanivalód süket fülekre talál, akkor egyszerűen engedd el és lépj tovább. Nem kell neked mindig mindenkit mindentől megmenteni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Alapvetően segítőszándékú, támogató emberként ismer a környezeted, ha valaki bajba kerül, képes vagy áldozatokat hozni azért, hogy kihúzd a másikat. Az utóbbi időben azonban sikerült belefutnod olyan helyzetekbe, amelyekben csupán csak kihasználni akartak, nem a segítségedet kérték, sokkal inkább azt, hogy vállalj fel valamit, amihez semmi közöd nincs. Épp ezért ne szemérmeskedj, ne udvariaskodj, egyszerűen csak kerek-perec utasítsd vissza ezeket az embereket és határozottan tudasd a véleményedet ezzel kapcsolatban!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Akad valaki a környezetedben, akinek rendkívül fontos vagy, aki számára minden körülmények között prioritást élvez a boldogságod, te pedig borzasztóan hálás vagy az illetőnek. Ne feledd azonban: egy kapcsolat két emberen múlik, épp ezért igyekezz te is mindent megtenni azért, hogy valamennyire viszonozd a törődést, hisz a másiknak is jól esik az, ha valaki érezteti vele, ő is sokat számít. Ez egy olyan kapcsolat közöttetek, amely hosszú távra szól és számtalan élményt tartogat, így mindenképp érdemes megbecsülnöd!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó munkanapján úgy hozza a sors, hogy valakivel együtt kell működnöd annak ellenére, hogy abszolút nem kedvelitek egymást. Neked eleinte minden porcikád tiltakozik, ám mivel nincsen más választásod, épp ezért kénytelen vagy megragadni a kötelet, hogy együtt húzhassátok. Kellemes meglepetés azonban számodra, hogy miután egyre és egyre több időt töltötök egymás társaságában, rájöhetsz, hogy nem egy szörnyeteg az illető, teljesen felelsleges tehát eképpen tekintened rá, mi több, tulajdonképpen rengeteg közös tulajdonságotok van. Íme egy újabb bizonyíték tehát arra, hogy nem mindenki az, aminek elsőre látszik. Legközelebb légy nyitottabb, hisz az, hogy valaki kívülről látszik valamilyennek, még korántsem jelenti azt, hogy ő a Lochness-i szörny!

BAK (december 22-január 20)

Alapvetően kényelmes típus vagy, nem sürgeted a dolgokat, bármiféle feladatot kapsz, mindig szereted körbejárni néhányszor, mielőtt nekilátsz. Mindennek ellenére ez csupán csak időhúzás, a pénteki munkakerülés ugyanis az, ami valójában az egész dolog mögött rejtőzködik. Mielőtt azonban valaki kiszagolja, miként állsz a rád bízott feladathoz, előtte érdemes egy kicsit átgondolnod, vajon megéri-e feleslegesen konfliktushelyzetbe sodornod magad, avagy veszel egy mély levegőt és elvégzed azt, amit rád bíznak. Hidd el, sokkal nyugodtabb hétvége vár rád, ha nem gyötör a lelkiismeret!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Egészen mostanáig igyekeztél udvariaskodó köröket futni azért, hogy ne bánts meg valakit, ám a hét utolsó munkanapján az illető gyakorlatilag gátlások nélkül olyasmit vág a fejedhez, amely elég mellbevágóan hat rád. Az első pillanatban nem is igen tudod mire vélni ezt a fajta viselkedést, egyszerűen nem tudod, hol vett a közöttetek lévő kapcsolat is meredek fordulatot, ráadásul te mindig kényesen ügyelsz arra, hogy semmivel ne bántsd meg őt akkor sem, ha szíved szerint elmondanád a véleményedet. Épp ezért nem kell tehát palástolnod a csalódottságodat, hisz ugyan te mindeddig próbáltál disztingválni, ő ennek ellenére gondolkodás nélkül gyalogolt át rajtad. Ne engedd, hogy bárki is a méltóságodat semmibe vegye!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapja a bokros teendőké, számtalan feladat várja ugyanis, hogy befejezd, mielőtt átadod magad a hétvégi pihenédnek. A hatékonyság érdekében érdemes tehát úgy szervezned mindent, hogy egy jól kialaított rendszerbe foglald a befejezésre váró feladatokat. Így lesz ugyanis a legkisebb lehetőség arra, hogy hiba csússzon a számításaidba. Koncentrálj arra, amit csinálsz, ne hagyj félbe semmilyen folyamatot, mert mire odáig jutsz, hogy befejezed, már azt sem fogod tudni, mit és hogyan kellett volna csinálnod. Amennyiben sikerül időben végezned, add át magad a pihenésnek és a kellemes programoknak!