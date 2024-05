Heti horoszkóp május 6-12.: a Bikáknak érdemes óvatosabban kockázatokat vállalniuk, az Oroszlánoknak komoly feladatot kell teljesíteniük

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 6-12.

KOS (március 21-április 20)

Elég kétes ügyben kell állást foglalnod május második hetében, melyről gyorsan kiderül, hogy hatalmas felelősséget jelent számodra. Mivel te általában messziről kerülöd az ilyen jellegű helyzeteket, épp ezért igyekszel most is nyúlcipőt húzni és elmenekülni. Gyorsan rá kell azonban jönnöd, hogy amennyiben futásnak eredsz, abban az esetben számodra fontos emberek kerülhetnek bajba. Épp ezért tehát szedd össze minden bátorságodat, viselkedj felelősségteljes emberek módjára és próbálj feketét vagy fehéret mondani. Amennyiben szükséges, kérj gondolkodási időt, nem hajt a tatár, ha úgy érzed, a jó döntéshez idő kell, akkor kérj időt. A lényeg, hogy beleállj a helyzetbe!

BIKA (április 21-május 20)

Mindenáron új kihívásokat keresel, az éltet ugyanis, ha az adrenalin szinted folyamatosan az egekben van. Épp ezért keresed készakarva a veszélyesebbnél veszélyesebb kalandokat, amelyben nem csupán a testi épségedet kockáztatod, de gyakorlatilag minden más szempontból is egy lapra teszel fel, amit csak lehet. Mielőtt azonban nagyobb károsodást szenvedsz bármilyen szempontból, előtte igyekezz mérlegelni, hogy mi az, ami még kevésbé jelent orosz rulettet számodra és mi az, amire már érdemes a józan eszedet használva nemet mondanod. Hidd el, az örömforrásokat a biztonságizónán belül is meg lehet találni, nem kell hozzá készakarva a szakadék szélén egyensúlyozni!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló héten a szerelmed szeretné veled szorosabbra fűzni a szálakat, te azonban túl frissnek érzed a kapcsolatotokat ahhoz, hogy elköteleződj. Mivel két külön célotok van jelen pillanatban, ez akár vízválasztó is lehet minden tekintetben, hiszen egy olyan konfliktus alapja lehet kettőtök között, mely rányomhatja a bélyegét a kommunikációra, a kémiára és az egymáshoz történő viszonyulásotokra is. Amennyiben fontos számodra az illető, abban az esetben ne engedd, hogy emiatt esetleg veszélybe kerüljön az, amit eddig olyan jól és okosan építgettetek, próbáld elmagyarázni egy finom vacsora mellett a te álláspontodat, igyekezz megértetni vele nyugodt hangon, hogy szereted, de bizonyos lépéseket túl korainak tartasz!

RÁK (június 22-július 22)

Elég nagy csalódás ér az előtted álló héten, bizalommal fordultál ugyanis valakihez, akiben vakon megbíztál, az illető azonban arcátlan módon, teljes mértékben kihasználva téged, övön aluli módon visszaélt vele. Emiatt borzasztóan dühös és csalódott vagy, nem gondoltad volna, hogy akad valaha valaki, aki ilyen módon tud átejteni és állva hagyni. Ne ostorozd azonban emiatt magad, inkább igyekezz tanulni belőle és a megfelelő tanulságok levonása után hagyd hátra az illetőt egyszer, s mindenkorra. Előtte azért mindenképp hozd a tudtára, hogy nehogy azt higgye, mindent következmények nélkül úszhat meg, hogy bármit tehet, te majd mindig megbocsátasz neki. Vigasztaljon a tudat, hogy nem mindenki ilyen a Világban!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Komoly feladatot kapsz az előtted álló héten, mely már az első pillanatban egyfajta sötét luk számodra, fogalmad sincs ugyanis, hogy miképp fogod megoldani. Ne ess azonban kétségbe, hisz könnyen lehet, hogy csupán az első falat tűnik emészthetetlennek, amennyiben belejössz a dologba, abban az esetben kevésbé jelent majd gondot az egész ügy sikerre vitele. Gondold végig, miképp tudod abszolválni a leghatékonyabban a rád bízott feladatot, majd ha felállítottad a taktikát, akkor igyekezz annak mentén elindulni. Amennyiben elakadsz, nem kell aggódnod akkor sem, hiszen számos jóakaród várja körülötted, hogy megkocogtasd a vállukat segítségkérés céljából! Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az előtted álló héten valaki neked szegez egy számodra rendkívül kényelmetlen kérdést, neked pedig fogalmad sincs, miképp illene válaszolnod diplomatikusan úgy, hogy ne kerülj kellemetlen helyzetbe, s ne lássa rajtad senki, hogy litereket izzadsz egy okos válaszért. Semmi baj, nem kell kétségbe esned a szituációtól, igyekezz megőrizni a hidegvéredet és semmiképp ne legyen mások számára feltűnő, hogy jelentősen gyorsult a pulzusod. Ne menj azonban bele olyan körökbe, amelyekbe belegabalyodhatsz és aztán még kellemetlenebbül alakul a helyzet, de vállald bátran a véleményed. Nincs mitől tartanod, hiszen te is képviselsz egyfajta álláspontot és senkinek semmi köze hozzá, hogy az helyes vagy nem!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki úgy nyújt neked segítséget az előtted álló héten, hogy mindeközben úgy tűnik, saját magadon segítettél, olyan sikert érhetsz azonban el az illető által, melyet nem is feltételeztél volna azelőtt. Végtelenül hálás vagy neki, hiszen olyanformán zsebelhetsz be elismeréseket úgy, hogy az illető egyfajta bástyaként állt ott mögötted, mégsem helyetted oldotta meg a feladatot. Igyekezz tehát mindenképp valahogy viszonozni ezt nemes gesztust, hogy ő is érezze, milyen emberi nagyságról tett ma tanúbizonyságot. Szerencsés embernek mondhatod magad, hisz olyan személyek vannak a környezetedben, akik úgy tanítanak hasznos leckéket, hogy közben észre sem veszed!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Rendkívül megnyugtató számodra, hogy az előtted álló héten végre sikerül dűlőre jutnod egy bizonyos dologgal kapcsolatban. Valaki a környezetedben azonban ezt képtelen elfogadni, attól tart ugyanis, hogy el fog veszíteni téged. Próbálj úgy tekinteni a helyzetre, hogy nem keresztbe akar tenni neked, hanem egyszerűen csak félt és ragaszkodik hozzád. A legbölcsebb ebben a helyzetben az, ha sort kerítesz egy tisztázó beszélgetésre annak érdekében, hogy kiderüljön, ki és mit akar igazából. Ha az eddigiekhez képest tényleg más úton kívánsz elindulni, magyarázd el, hogy a te életedről van szó, arról pedig kizárólag te dönthetsz. Légy türelmes!

NYILAS (november 23-december 21)

Az előtted álló héten igen-igen elgondolkodtató szituációba kerülsz, nem osztod ugyanis mások véleményét egy bizonyos dologgal kapcsolatban, emiatt úgy érzed, kilógsz a téged körülvevő társaságból. Mivel azonban nem akarod őket mindenáron meggyőzni az igazadról, épp ezért fogadd el, hogy mindenkinek lehet saját véleménye és csak azért, mert most ferde szemmel tekintenek rád, ne legyen rosszabb a kedved, s emiatt ne engedj az elveidből. Mindemellett gondold végig, kinek és mit mondasz, nem érdemes ugyanis feleslegesen konfliktusokba keveredni. Ugyanakkor vállald bátran önmagad és örülj annak, hogy önálló és egyedi véleményt képviselsz!

BAK (december 22-január 20)

Hosszú idő után az előtted álló hét lesz az, amikor először nem érzed úgy, hogy fuldokolsz a feladatokban, nem lebeg a fejed felett folyamatosan az, hogy valami kicsúszik a kezeid közül. Használd tehát ki ezen ritka alkalmak egyikét és igyekezz önmagadra koncentrálni, szánj egy kis időt a testi-lelki feltöltődésre, tarts a barátnőiddel csajos napokat, szépítkezz, vásárolj, egyél finomakat, egyszerűen élvezd az életet. Időnként neked is szükséged van arra, hogy a szürke, dolgos, munkával teli hétköznapok között akadjon néhány, melyben csakis az élvezeteknek adhatod át magad!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Elég zsúfolt hét áll előtted, melynek nyomán egy ponton te is érezheted, hogy talán egy kissé nehezebb lett a zsákod annál, mint amit még elbírsz. Be kell tehát látnod, hogy amennyiben soha nem tudsz senkinek ellentmondani és mindenki első szavára ugrasz, előbb-utóbb az egészséged is rámehet a folyamatos hajtásra. Éppen ezért érdemes meghúznod egy határvonalat, amelyet igyekszel nem átlépni, hisz alapvetően mégsem lehet az a célod, hogy teljesen kimerítsd magad. Egyetlen percre se feledd el, hogy te is halandó ember vagy, akinek végesek a raktárai, s egymagában nem tudja a világot megváltani!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasféle helyzetbe kerülsz május második hetében, amelyben valaki számodra érthetetlen okonál fogva nem értékeli a segítségedet, egyszerűen minden tanácsodat elhárítja, amelyet egyfelől nem tudsz mire vélni, másfelől sértőnek is találsz. A miértjéről fogalmad sincs, igyekezz azonban az illető reakcióját egy jelként felfogni és hátrébb állni, hisz láthatóan nem igényel segítséget. Lépj tovább, ne erőltesd magad olyanokra, akik nemhogy nem örülnek neked, de még el is utasítanak. Összpontosíts a saját feladataidra, hiszen az élet nem áll meg!