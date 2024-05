Napi horoszkóp május 6.: a Mérlegek vitás helyzetbe kerülnek, a Nyilasok fontos döntést hoznak meg

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 6.

KOS (március 21-április 20)

Zsúfolt életedben sikerül a hét első napján egy kis időt szakítanod arra, hogy olyasmivel foglalkozz, amelyre máskor nincs lehetőséged, ami energiával tölt fel, ezáltal sokkal derűlátóbb lehetsz az előtted álló hét tekintetében. Ma szerencsére nem szorongat semmiféle határidő, egyszerűen kikapcsolódhatsz és azt csinálhatod, amit szeretsz, neked pedig ez a Mindent jelenti. Ne sajnáld magadtól az endorfint, hisz mindenkinek szüksége van pozitív impulzusokra annak érdekében, hogy tudjon miből táplálkozni a szürkébb hétköznapokon is!

BIKA (április 21-május 20)

Fontos számodra az összetartás, igazi csapatjátékos vagy, ha együttműködsz valakivel, alapvetés számodra, hogy beleadj apait-anyait és ezt várod el másoktól is. Ez a hozzáállás abszolút nagyra értékelhető, arra azonban érdemes ügyelned, hogy ne erőltess másokra olyasmit, amit ők szívük szerint nem tennének. Vannak egyéni játékosok, akik egyszerűen akárhogy próbálnak, nem tudnak csapatban működni és nem azért, mert antiszociálisak lennének, hanem azért, mert egyedül jobban boldogulnak. Tartsd ezt tiszteletben és olyanokkal alkoss közös dolgokat, akik szívesen és a hozzád hasonló elánnal vetik bele magukat a munkába!

IKREK (május 21-június 21)

Ugyan azt gondolod, hogy a kisujjadban van minden tudás, ennek okán hajlamos vagy kissé nagyképűen is hozzáállni bizonyos helyzetekhez, a hét első napján mégis a képességeit abszolút meghaladó feladat foghat ki rajtad. Nem kell szégyellned, ha valamihez nem értesz annyira, amennyiben ugyanis ezt be mered vallani magadnak, az már fél siker. Fejtsd le magadól a vastag álarcodat, keress valakit, aki nálad tapasztaltabb ebben az ügyben és pontosan tudja, hogy mit kell csinálni, ragadd meg a kezét és induljatok el együtt a megoldás felé. Kellő alázattal és akaraterővel meg tudod tanulni te is ezt a folyamatot, csak légy szerényebb, nyitottabb és befogadóbb. Hidd el, a nagyképűség sehova nem vezet!

RÁK (június 22-július 22)

Olyan hírek érkeznek egy bizonyos projekttel kapcsolatban a hét első napján, amelyek egészen egyszerűen megdöbbentőek számodra, ugyanakkor halvány fogalmad sincs, mások miért dőlnek be annak, hogy valaki az orruknál fogva vezesse őket. Mindennek ellenére ne hagyd, hogy bárki befolyásoljon, ne engedd, hogy bevigyenek a sűrű rengetegbe, egyszerűen közöld, hogy átlátsz a szitán és nem dőlsz be másoknak. Állj ki magadért, hisz vagy olyan karakán személyiség, hogy meg tudd védeni az érdekeidet! Hajrá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Jelentéktelennek tartasz egy bizonyos részletet abban a projektben, amelyben nem vagy egyedül, érdektelenséged okán kissé fél vállról is veszed az egészet, a hét első napján azonban mások hívják fel a figyelmedet arra, hogy amennyiben ilyen módon állsz hozzá a dologhoz, az bizony utóbb még nagy jelentőséggel is bírhat, ráadásul negatív előjellel ellátva. Most érdemes tehát időt szentelned rá, hogy túless rajta, még ha esetleg kellemetlen is a számodra, ellenkező esetben később probléma lehet belőle. Szedd össze magad, állj a sarkadra és indulj el, minél hamarabb szánod rá magad, annál előbb szabadulsz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Akad valaki a környezetedben, aki folyamatosan rajtad tartja a szemét, minden magánügyedről tudni szeretne, méterekkel átlépve az indiszkréció határát. Mivel tőled abszolút távol áll ez a fajta viselkedés, épp ezért finoman és diplomatikusan próbáld az illető tudtára hozni, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyek csak rád tartoznak, illetve te választod meg, hogy kivel és mit osztasz meg. Tudsz anélkül is jó ismerősi kapcsolatot ápolni, hogy mindenkit beavatnál a legbensőbb titkaidba, te döntöd tehát el, hogy kik a belső köröd tagjai. Ha kellőképpen udvarias vagy, nem fogja zokon venni a mondanivalódat!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Vitába keveredsz valakivel a hét első napján, aki olyasfajta képtelenségeket állít észérvek nélkül, amely téged roppant módon felháborít. Azt is tudod azonban, hogy felesleges a széllel szembe menned, hisz csak felhúzod magad azon a maradi gondolkodáson, amellyel az illető rendelkezik. Légy tehát intelligensebb, engedd el és törődj bele, hogy vannak emberek a Föld nevű bolygón, akik hajlamosak különösebb logika vagy gondolkodás nélkül állítani bizonyos téziseket, ám neked nem kell minden szekérre felülnöd, hisz ennél sokkal több van benned. Lépj tovább és olyanokkal folytass komolyabb hangvételű interakciókat, akik alkalmasak rá!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyasvalaki nyilvánít bíráló véleményt rólad a hét első napján, aki a legkevésbé ismer, ennek ellenére mégis jogot formál arra, hogy kritikát fogalmazzon meg a hátad mögött. Mivel te magadból indulsz ki és pontosan tudod, hogy sosem csinálnál ilyesmit, épp ezért borzasztóan felháborítónak találod azt, hogy vannak olyan emberek, akik lelkiismeret furdalás nélkül képesek erre. Mivel azonban nem vagytok egyenrangú vitapartnerek, hisz az értékrendetek nagyban különbözik, épp ezért hagyd meg az illetőt a maga mocsarában süllyedni, akik ismernek, úgyis tudják rólad, hogy mire vagy képes, így mit sem számít az ő bíráló véleménye. Azokra összpontosíts inkább, akikre érdemes!

NYILAS (november 23-december 21)

Hajlamos vagy elkapkodni egy fontos döntést a hét első napján, amelyet mindeddig csak toltál magad előtt, nem akartál ugyanis kényelmetlen kérdésekben dűlőre jutni, úgy voltál vele, hogy az utolsó pillanatban pont olyan alaposan végig tudod gondolni, ahogy az elsőben. Ez azonban most már kezd kissé kellemetlen lenni, hisz a határidő a nyakadon van, te pedig még mindig nem tudtál feketét vagy fehéret mondani, viszont azt is tudod, hogy később felelősséget kell vállalnod az ügyben. Ez azonban nem a legjobb taktika, igyekezz tehát elvonulni magányodba és legalább az utolsó utáni másodpercben kicsit alaposabban végiggondolni a dolgot. Hidd el, hosszú távon kifizetődőbb lesz!

BAK (december 22-január 20)

A sok akadály és bosszúság után a hét első napján végre sikerül beteljesíteni egy álmodat, amelyért nagyon hosszú ideje dolgozol, azt azonban soha nem merted volna elhinni egyetlen pillanatra sem, hogy valaha elérheted. Most, hogy kézzel fogható bizonyítékot kaptál arról, hogy soha nem érdemes feladni, mindig hinni kell és minden körülmény ellenére kitartani, teljes joggal tölt el határtalan boldogság. Igyekezz minden másodpercét kihasználni, az sem baj, ha ezúttal világgá kürtölöd a büszkeségedet, mely nem számít kérkedésnek, csupán azt szeretnéd, ha mások is osztoznának örömödben. Nem is indulhatna jobban a hét, nem igaz?

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az utóbbi időben háttérbe szorultak a meghatározó emberi kapcsolatok az életedben. Emiatt gyötör a lelkiismeret, szeretnél ugyanis sokkal több időt tölteni a szeretteiddel, a barátaiddal, hiányoznak a közös családi ebédek, a barátokkal való bulizások, a felhőtlenség. A legnagyobb fejfájást az okozza számodra, hogy borzasztóan zsúfolt életet élsz, épp ezért bármiképp szeretnél, egyelőre nem tudsz felszabadítani annyi minőségi időt a mindennapjaidból, hogy az neked is feltöltődés legyen és a környezeted se élje meg úgy, mintha csak le szeretnéd tudni őket. Kétségtelenül fontos a karrier, fontosak a sikerek, az, hogy feljebb mássz a ranglétrán, ne feledkezz azonban meg azokról az emberekről, akik minden körülmények között támogatnak és melletted állnak. Igyekezz tehát szelektálni a feladatok között és a prioritási sorrendben előrébb helyezni a szeretteidet, hidd el, sokkal jobban fogod te is érezni magad!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy érzed, megtaláltad valakivel a közös hangot, jól működik közöttetek a kémia, épp ezért elérkezettnek latod az időt arra, hogy szorosabbra fűzd a szálakat. Add meg a módját a dolognak, ne csak úgy félvállról vesd oda, hogy mellesleg részedről készen állsz egy kapcsolatra, légy ennél sokkal odaadóbb és részletesebb. Menjetek el egy sétára vagy hívd át magadhoz egy pizzázós, filmezős estére és mondd el neki, hogy megérettek benned az érzelmek arra, hogy a közös jövőtöket építsétek, amennyiben partner hozzá ő is. Ha jók voltak a megérzéseid, akkor nem nyúlhatsz mellé!