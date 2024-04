Katie Holmes és Tom Cruise lánya már 18 éves: Suri gyönyörű nő lett, aki édesanyja kiköpött mása

Amikor 2006. április 18-án megszületett és Katie Holmes lánya, Suri, ő volt az egyik LEGNÉPSZERŰBB celeb-baba a világon, akiről előszeretettel írtak a bulvárlapok – és már nem sokkal születése után divatikonná vált, mivel számtalanszor designer outfitet viselt fiatal kora ellenére. A szülei szakítása viszont fordulópontot jelentett a kislány életében, mivel 2012 után Katie Holmes visszalépett a reflektorfényből, hogy a nyilvánosságtól távol nevelhesse a gyermekét – és Suri azóta is a média elől rejtőzködve éli az életet.

forrás: James Devaney/Getty Images Tom Cruise, Katie Holmes és Suri utolsó közös fotója akkor készült, amikor a kislány hétéves volt.

Egyébként könnyen előfordulhat, hogy ezen a döntésén hamarosan változtatni fog, ugyanis a hírek szerint Suri énekesnői karrierre készül: az édesanyja két filmjének soundtrackján hallhatod a hangját. Ő énekli a „Blue Moon” című számot, ami az Alone Together című mozihoz készült, és Katie rendezéséhez, a Rare Objects filmhez is hozzátett pár dalt. „Bízom benne, hogy mindig csinál majd valamit a filmjeimhez” – nyilatkozta a büszke anyuka. „Mindig megkérem rá” – tette hozzá a színésznő, aki imádja, ha olyan emberekkel dolgozhat, akiket szeret. „Fontos volt számomra, hogy csatlakozzon hozzám ezekben, mert ő a mindenem.”

A bennfentesek úgy tudják, Surit a divat is érdekli, és a továbbtanulást illetően is ezt az irány fontolgatja. De akármit is választ majd, Katie biztosan támogatni fogja: „Hálás vagyok érte, hogy szülő lehetek, hogy az ő anyja lettem. Fantasztikus ember” – áradozott róla egy interjújában, majd kiemelte, mivel Suri fiatalon annyira előtérbe került, elképesztően fontos számára, hogy most megvédje őt a nyilvánosságtól. Ha hihetünk a pletykáknak, -nak évek óta SEMMILYEN kapcsolata nincs a lányával, utoljára 2013-ban láthatta őt, mert a szcientológia megtiltja a színésznek, hogy „nem hívőkkel találkozzon” – mint Katie és Suri. Szóval a lánya 18. születésnapján sem jelent meg, a Mission: Impossible - Leszámolás - Második Részt forgatta az Egyesült Királyságban, a barátja, Victoria Beckham 50. születésnapi buliján viszont felbukkant napokkal később.

Nem az egyetlen, aki tagja a szcientológiai egyháznak!

Galéria / 11 kép 5 sztár, aki tagja a szcientológiai egyháznak - És 5, aki már kilépett Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria