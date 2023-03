Katie Holmes azok közé a sztárok közé tartozik, akik mindig igyekeznek a biztonságos zónán belül maradni divatfronton és nem kiakasztani a rajongókat az extrém megjelenésükkel. A színésznőnek ezzel sikerült elérnie, hogy az egyik legstílusosabb sztárrá váljon a hollywoodi csillagok között, aki mindig elegánsan érkezik a vörös szőnyegre, a hétköznapokban pedig a kényelemre szavaz. Utóbbi esetben sem nyúl mellé a választásaival, ugyanis mindig képben van az aktuális trendekkel.

Így volt ez legutóbb is, amikor steppelt dzsekiben és széles szárú farmerben lépett utcára New Yorkban. De nemcsak a szettje miatt beszélnek most róla a külföldi lapok, hanem azért, mert felbukkant mellette lánya, Suri Cruise is, aki áprilisban lesz 17 éves, és aki nagyon hasonlít édesanyjára. A fiatal lány szintén laza szettben jelent meg anyukája mellett, valószínűleg vásárolni vagy ebédelni indultak épp közösen.

Még több fotót ITT találsz.

Katie Holmes egyébként nem szokott Suriról fotókat megosztani az Instáján, ezt a felületet meghagyja a szakmai oldalának, a magánéletét viszont igyekszik óvni. A lány egyébként apa nélkül nőtt fel, Tom Cruise ugyanis 10 éve nem találkozott vele, mert a Szcientológia Egyház megtiltotta, hogy a hívők kapcsolatban maradjanak azokkal a személyekkel, akik kiléptek az egyházból. Erről itt olvashatsz bővebben:

