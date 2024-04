Istenes Bence és Csobot Adél fiai ilyen nagyok lettek: közös fotót posztoltak Nátánról és Ádinról

A sztárpár mindig is óvta a magánéletét, két fiúkat, Nátánt és Ádint eddig csak ritkán mutatták meg a nagyérdeműnek, most pedig hosszú idő után ismét kivételt tettek és, ha nem is lehet őket teljesen látni, az kivehető, mennyire nagyot nőtt a két fiú.

Adél és Bence Balin töltött húzamosabb időt a szeretteikkel, hogy végre maguk mögött hagyják a munkával teli, rohanós mindennapokat és valóban a pihenésre, valamint az egymással töltött időre koncentrálhassanak. A 8 és 6 éves fiaikat egyébként naplementében, a tenger előtt látni, méghozzá óriási szeretetben.

Lapozz a harmadik képre, ha kíváncsi vagy, mennyit nőttek a fiúk:

Ami pedig a sztárpárt illeti, a képekről süt, hogy boldogabbak, mint valaha és remekül egyeztetik össze a családi életüket és a munkát. Reméljük hamarosan újabb ilyen poszttal örvendeztetnek meg minket és persze a követőiket is.

