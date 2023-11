Csobot Adél hihetetlen dolgot tett Istenes Bencéért - íme a bizonyíték, hogy még mindig imádják egymást

Az összecsapásban végül Bence maradt alul, mégpedig pontozással. Ezt azonban sokan tartották igazságtalannak, többek között Istenes Bence szerelem és gyermekei anyja, Adél is. A Sztárbox műsorvezetője, akárcsak az ifjabb Schobert Norbival való ringbe szállásakor, most is ott szurkolt pár centire a küzdő Bence mellett, akinek jó társként hangját nem kímélve drukkolt.

Bár az eredményt követően nem ő került ki győztesen, Adél mindent megtett, hogy a sok kommentelőnek és bántó kritikát megfogalmazó embernek megmutassa, hogy sem ő, sem kedvese nem foglalkoznak ezzel. Sőt, mi több a köztük lévő szeretet igazi gyógyír jelenleg a jóképű tévés számára.

Ezt egy képpel is be akarták bizonyítani, amelyen ketten, mosolyogva, szerelmesen összebújva láthatóak. A kép alá írt poszt pedig még könnyeket is csalt a rajongók szemébe:

Ugye tudod, hogy rengetegen vagyunk melletted, akik látunk téged, meghallunk téged és mindenféle kérdés nélkül támogatunk?!

Az elmúlt hetekben egyre többször pletykálták azt, hogy a sztárpár kapcsolata válságba jutott, és vidékre való leköltözésük is egyfajta utolsó próbálkozás volt. Ám szemmel láthatóan semmi probléma nincs köztük, sőt, szerelmesebbek, mint valaha.

