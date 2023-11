Nem használsz fogselymet? 6 ártalmatlannak tűnő szokás, amitől hanyatlásnak indul az agyad

Az agyad az egyik legértékesebb szerved, mivel ez irányít mindent, így nagyon fontos, hogy karban tudd tartani és egészséges szokásokat alakíts ki, amivel támogatod a működését. Persze a kiegyensúlyozott élet természetesen azért is fontos, hogy összességében egészséges legyél, így nemcsak az agyad számára fontosak a szempontok, amiket alább összegyűjtöttünk. Valójában olyan ártalmatlannak tűnő dolgokat sorolunk fel, amikről sokan nem tudják, de elég negatív módon hatnak az agyműködésre. Dr. Daniel Amen pszichiáter és agykutató a Diary of CEO podcastjában mesélt arról, hogy milyen hibákat követünk el, amivel megnöveljük az agyat érintő betegségek kialakulásának kockázatát.

Lássuk, melyek ezek!

Nem próbálsz ki új dolgokat

Az új dolgok kipróbálása, az új ingerek edzik az agyat, ugyanis új kapcsolatokat stimulálnak az idegsejtek között. Ha folyton ugyanazokat a dolgokat teszed és mindig csak ismétled önmagad, akkor az agyad szinte kikapcsol.

Nem töltesz elég időt a napon

Persze attól is függ, hogy milyen éghajlati övben élsz, de Magyarországon a nyári, napsütéses hónapokat leszámítva általában azt ajánlják a szakértők, hogy érdemes a D-vitamint szedni, hogy ne alakuljon ki hiány a szervezetben. A D-vitamin megfelelő mennyisége ugyanis azért is felel a szervezetben, hogy ne alakuljon ki Alzheimer-kór.

Nem eszel halat

Azaz nem jut elég omega-3-hoz a szervezeted. Ezt a zsírsavat agyfényesítőnek is nevezik, ugyanis az egyik fajtája, a DHA teszi ki az emberi agy 30%-át. Épp ezért érdemes legalább heti egyszer beépítened az étrendedbe a halfogyasztást. Persze, ha nem szereted a halat, más forrásból, étrendkiegészítő formájában is szedheted. De nemcsak a hal, a különböző magvak és olajak is tartalmaznak omega-3-at.

Nem csekkolod a termékeket, amiket veszel

A neten rengeteg infó elérhető azzal kapcsolatban, hogy az egyes kozmetikai termékek milyen összetevőlistával rendelkeznek, és hogy ezek az összetevők mennyire számítanak természetesnek vagy épp károsnak. Érdemes tudatosan hozzáállni ehhez a témához és odafigyelni arra, mit kensz magadra.

Nem használsz fogselymet

Ez meglepő lehet, de kutatások bizonyítják, hogy a fogínygyulladást okozó baktériumok összefüggésbe hozhatók az Alzheimer-kór kialakulásával. Így nemcsak a rendszeres fogmosás, de a fogselyem használata is erősen ajánlott.

Grumpy cat vagy

Igen, ha folyton mérges vagy és mindenen felhúzod magad, akkor sajnos lassan kinyírod az agyad. A magány és a negativitás mind-mind nagyfokú stressz a szervezet számára, ha pedig grumpy cat vagy, garantáltan kijár mindkettőből.

Ezek az ételek is pozitívan hatnak az agyra:

