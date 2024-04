Fogyókúrázás alatt fontos ügyelni arra, hogy mit eszel, hiszen kizárólag ennek a pontos követésével, kontrollálásával lehet hosszú távon eredményt elérni. Azonban sokszor hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy nem csupán az elfogyasztott ételek tartalmaznak jelentős mennyiségű kalóriát, hanem bizony az italok is. Ugyanis rengeteg tartalmaz nagy mennyiségű cukrot, mesterséges színezéket, adalékanyagokat, melyek nem csupán nagyon egészségtelenek, de dúsak kalóriákban is, így hizlalnak is. Amennyiben pedig ezeket a megivott kalóriákat nem követjük, és naponta akár egy-kettő kalóriadús ital is lecsúszik, akkor bizony ne csodálkozzunk azon, hogy állandóan küzdelmünk van a plusz kilókkal. Hiszen, ha összeadod a kalóriákat, amelyeket a nap folyamán megittál, akkor bizony megérted, hogy miért fontos számolni ezeket is.

forrás: Ron Lach/Pexels

Nem csak a cukros üdítők hizlalnak

Az alábbiakban olyan italokat gyűjtöttünk össze, melyek jelentősen növelik a kalóriatartalmat, és elronthatják a teljes diétát. A listában lesznek olyanok, melyek a legtöbbünk számára egyértelműek, ám olyanok is, amelyeknek fogyasztását vélhetően minden egyes nap megtesszük, és bele sem gondolunk abba, hogy az milyen mértékben növeli meg a kalóriabevitelünket. Na, de nézzük is, mely italok azok, amelyeket semmiképpen sem kellene fogyasztanod fogyókúra alatt.

Italok, amelyeknek nagyon magas a kalóriatartalma!

Galéria / 10 kép Nem csak az alkohol káros! A 10 leghizlalóbb ital, amit messziről kerülj! Megnézem a galériát

Az Éva Magazin írása.