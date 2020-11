Egyszerű, de csodafinom őszi levesek immunerősítésre, megfázásra, meg amire csak akarod

Pár hete egyik délután elég erőteljesen kaparni kezdett a torkom, tudtam, biztosan benyeltem valamit a gyerektől. Nem sok zöldség volt épp otthon, így abból főztem, amit találtam - és olyan remek csípős zöldséglevest dobtam össze, hogy úgy döntöttem, minden héten elkészítem. A torokfájás 2 nap alatt elmúlt, ebben biztosan a töménytelen mennyiségű leves is közrejátszott.

A meleg étel tényleg csodákat művel - próbáld ki a következő két receptet!

Fuss és Főzz A sportolók életében rendkívül fontos a megfelelő táplálkozás, hogy edzés terved valóban teljesülni tudjon. A Fuss & Főzz a Runner’s World Magazin hasábjain megjelent legjobb recepteket tartalmazza! 4995 Ft 3995 Ft Megnézem

A legjobb forró italok egy ütős futás után Egészség Nem érdekel Elolvasom

Pofonegyszerű gyömbéres zöldségleves

Hozzávalók:

1 csokor újhagyma vagy 2 szál póréhagyma

3 gerezd fokhagyma

2 darab paradicsom

3 nagyobb répa

3 szál angol zeller vagy 1 klasszikus zeller

egy vastagabb ujjnyi gyömbér

1 csokor petrezselyem

Só, bors, tárkony, chili

1 liter alaplé

Így készítsd el:

A zöldségeket tiszítsd meg, kockázd fel, a héjától megszabadított paradicsomot is. Kókuszzsíron pirítsd meg a hagymát, majd dobd rá a fokhagymát, 1 perc után mehet rá a répa és a zeller. Picit engedd, hogy megpiruljanak, majd add hozzá a paradicsomot, reszeld bele a gyömbért, és amikor már illatozik, öntsd fel az egészet alapével. Ízesítsd sóval, borssal, chilivel és egy evőkanál tárkonnyal. Hagyd fél órát főni a zöldségeket, majd amikor megpuhultak, mehet hozzá az apróra vágott petrezselyem. Lehetne ez egy teljesen alap zöldségleves is, de a gyömbér és a chili adnak neki egy kis egzotikus ízt. Ha szereted, készítsd jó csípősre, és próbld ki rizstésztával. Ha olyanom van, az elején még gombát, a végén még zöldborsót is adok hozzá - ezek csak jót tesznek neki!

forrás: Unsplash/Victoria Shes A kép illusztráció

Ha megfázással futok, az többet árt, mint használ? Edzés Nem érdekel Elolvasom

A másik receptet a Runner's World oldalán találod!

Galéria / 8 kép Sütőtökös receptek a krémlevesen túl Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria