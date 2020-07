Sokat fáj a fejed? Jógázz, és biztos, hogy búcsút inthetsz a rémes migréneknek

Még ha sokszor annyira kínoz is a fájdalom, hogy pirulákat kell bevenend, akkor is hasznos bevezetni a jógát a mindennapjaidba. A fejfájás, sőt, a migrén ellen ugyanis nagyon hatékony, ezt pedig kutatások is bizonyítják! A Runner's World magazin írása.

Jó ideje kacérkodsz vele, de mégmindig nem vetted rá magad, hogy a jóga keresztedzésként az életed része legyen? Most mondunk egy újabb indokot, amiért érdemes lenne: a Neurology szaklapban közzétett legfrisebb tanulmány szerint a rendszeres jógázás bizony csökkenti a migrénes fejfájást is. A kutatók Indiában 114, 18-50 év közötti személyt vizsgáltak a kísérletben - olyanokat, akiknek rendszeresen vannak komoly migrénjeik és sokat fáj a fejük. Az embereket 2 csoportra osztották: a csapat egyik fele csak gyógyszereket kapott a fájdalomra, a többiek a gyógyszerek mellett egy hónapig, heti háromszor egy órát jógáztak. Majd arra kérték őket, hogy ezt folytassák egyedül, otthon, heti 5 alkalommal.