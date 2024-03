Félelmetes: Az energiaitalok növelhetik az ADHD és a depresszió kockázatát!

Edzés előtt vagy munka közben gyakran iszol energiaitalt, amikor úgy érzed, legszívesebben lefeküdnél aludni? Akkor jobb, ha legközelebb kétszer is meggondolod ezt, mivel egy tanulmány szerint az energiaitalok fogyasztása a bennük található nagy mennyiségű koffein és cukor hosszútávon súlyos stresszhez, illetve mentális zavarokhoz vezethet. A Science Directben publikált tanulmányból kiderül, hogy annál, aki gyermekkorban rendszeresen iszik energiaitalt, jóval magasabb a szorongás, a depresszió, a pánikszerű tünetekhez, de a magatartási problémák és a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (ADHD) kialakulásának esélye is.

És ami még ennél is rosszabb hír, hogy a szakértők azt mondják, az energiaital-fogyasztás az általános jóllétünkre is káros hatással van, érzelmi hullámvölgyeket okozhat, szélsőséges esetben akár öngyilkos gondolatai is támadhatnak a gyakori energiaital-ivóknak, továbbá a vizsgálatok arra is rámutattak, hogy az öngyilkossági kísértetet elkövetők aránya nagyobb lehet az energiaital-fogyasztók körében, mint azoknál, akik kerülik azt. „A koffein cukorral és más, stimuláló tulajdonságokkal rendelkező összetevőkkel kombinálva jelentős hatással lehet a gyermekek és fiatalok általános egészségi állapotára, amit a rossz alvási szokások, az egészségtelen táplálkozási szokások felerősíthetnek, beleértve a reggeli kihagyását és az egészségtelen ételek fogyasztását” – olvasható a tanulmányban.

