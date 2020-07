A lány, aki egy cseppet sem fél a szénhidrátoktól – tanulj tőle!

Renire nem volt nehéz felfigyelni az Instagramon: a fiatal lány igazi zabkásarajongó, így bármikor lehet tőle ötletet csenni, de rengeteg más egészséges, kreatív menüjét is megmutatja nap mint nap a követőinek. Nemrég beszámolt arról is, milyen táplálkozási zavarral küzdött, így abszolút hiteles forrásnak tekinthető. Olyannak, aki jól tudja, milyen túlsúlyosnak lenni, de azt is tudta, mikor kell változtatni.

Ám Reni nem csak ezért tűnt elsőre nagyon érdekesnek: napi menüjének legnagyobb részét a szénhidrátok alkotják, ennek ellenére remekül néz ki. Nem volt kérdés, hogy faggassuk kicsit az étkezésről…

Olvasd el ezt is! Olvasd el ezt is! Energiazselé házilag

Energiazselé házilag Táplálkozás Nem érdekel Elolvasom

Nagyon tudatosan rakod össze a napi menüidet - mennyi időt szánsz ezek elkészítésére?

Az attól függ, hogy főzős/sütős nap van vagy nincs. Mi általában heti háromszor főzünk itthon, 2-3 napra előre. Ugyanez a helyzet a sütéssel is, heti kétszer készítünk desszertet, amit uzsonnákra napokig be tudunk csomagolni. Ezzel egyrészt rengeteg időt meg tudunk spórolni, másrészt nem kell minden nap a következő napi dobozoláson gondolkodni. Igyekszem gyors, tápláló fogásokban gondolkodni: egy főzős napon erre 1 óra megy el, ha pedig épp van készen ebéd és uzsonna is, akkor egy 10 perc, de igazából akár a reggelit is el lehet 2 napra előre készíteni. Így akadhat olyan nap is, amikor nem kell előre dobozolni, mert már készen volt minden előző nap.

Reni tippje Nagyon jó időspóroló tipp még a heti 1 bevásárlás. Ha egész héten írjuk, hogy mi fogyott el, vagy hétvégén előre kigondoljuk, hogy miket szeretnénk készteni a következő héten, akkor azzal is sok időt nyerhetünk, hiszen nem rohangálunk 1-2 naponta a boltba valamiért.

forrás: Botos Reni

Miért fontos számodra ennyire a helyes táplálkozás?

Általános iskolában sokat bántottak azzal, hogy nagy a fenekem és fogynom kéne. Akkor kezdtem bele az életmódváltásba, ástam bele magam a helyes táplálkozás témakörébe, amelyben a mai napig igyekszem folyamatosan bővíteni a tudásomat.

Saját magamon tapasztalom, hogy a táplálkozás nem csak az egészségi állapotunkra van nagy hatással, de a napi aktivitásunkra és terhelhetőképességünkre is.

A cikk a Runner's World oldalán folytatódik!

Galéria / 6 kép Nem fog hiányozni a finomított szénhidrát: 6 tészta alternatíva Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria