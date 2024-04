A hercegné, aki a brit királyi család tagja, közben pedig magyar származású: rendszeresen látogat Magyarországra

A brit királyi család egyetlen magyar származású tagja a Kenti hercegné, aki a néhai II. Erzsébet első unokatestvérének, a Kenti hercegnek a felesége. Marie-Christine gróf Szapáry Frigyes unokája és rendszeres látogatója Magyarországnak. Lánykori nevén Marie-Christine Anna Agnes Hedwig Ida von Reibnitz, a kent feleségeként pedig Princess Micheal of Kent néven ismerik és nevezik, és őt is megilleti az a bizonyos Her Royal Highness titulus.

forrás: Getty Images/Karwai Tang

Őfelsége egyébként Ausztriában, Ausztráliában és Mozambikban is élt, közel száz civil és jótékonysági szervezetet támogat világszerte. Ráadásul 7 könyve is megjelent az évek alatt, amelyek közül 3 magyarul is olvasható. Jelenleg 79 éves, és ahogy egy 2018-as Forbes Life interjúban is mondja, Magyarországon mindig itthon érzi magát annak ellenére, hogy nem tud magyarul.

forrás: Getty Images/Joe Scarnici / Stringer

Akkoriban azt is elárulta, hogyha meglenne a váci utcai régi háza, akkor bizony elkezdene magyarul tanulni, sőt korábbi tervei között szerepelt, hogy bátyjával visszavásárolják a régi földjeiket Magyarországon, hogy lovagoljanak és jól érezzék itt magukat. Ez azonban meghiúsult, immár több mint 40 éve, hogy Londonban, a Kensington-palotában él, ráadásul nagyon ritkán hagyja el a birtokot, szinte alig fordul meg a városban, mint a többi lakó.

