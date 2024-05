Napi horoszkóp május 4.: az Ikreknek túl sok feladatra kell koncentrálniuk, az Oroszlánok kissé túlzónak találják egy bizonyos személy törődését

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 4.

KOS (március 21-április 20)

Olyasfajta feladat teljesítése vár rád a hétvége első napján, amely nem igazán áll közel hozzád, mivel azonban nem akartál a visszautasítás okán semmiféle konfliktushelyzetet teremteni, ezért kínlódsz most vele. Mivel szeretnél mihamarabb pontot tenni a dolog végére, épp ezért szedd össze minden tudásodat, használd azt az évek alatt gyüjtött tapasztalatot és logikusan oldd meg a helyzetet. Meglátod, minél előbb végzel vele, annál hamarabb szabadulsz fel minden szempontból, de most mindenképp elsősorban erre koncentrálj!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, nagyon kevés időt töltesz azokkal az emberekkel, akik igazán fontosak számodra, annyira zsúfolt az életed mostanában, hogy egyszerűen nem jut időd saját magadra sem. Emiatt eléggé frusztrált vagy, hisz alapvetően számodra a prioritási sorrend legtetején álltak a szeretteid, ezután következtél te, majd valahol hátul szerepeltek azokat a dolgok, amelyek most igen nagy hangsúlyt kapnak. Ne bosszankodj emiatt, nem lesz ez mindig így, most csupán csak azért van ekkora súlya a munkának, mert nagy előrelépési lehetőségen dolgozol, amelyhez bizony szükséged van az időd és energiád túlnyomó részére. Ne aggódj, majd később bepótolod az összes időt, amelyet nem tudtál velük tölteni!

IKREK (május 21-június 21)

Annyi feladatra kell koncentrálnod egyszerre a mai nap folyamán, hogy hirtelen azt sem tudod, mihez kezdj velük, emiatt kétségbeesett kapkodásba kezdesz. Be kell azonban látnod, hogy ez a nap is csak huszonnégy órából áll és neked is véges az energiád. Most tehát nincs idő arra, hogy ezeken a dolgokon meditálj, mielőtt a fejedre omlana minden tokkal, vonóval, inkább válassz egy olyan taktikát, amely megoldást jelenthet ebben a helyzetben. Amennyiben nem lankad a figyelmed és megfelelően koncentrálsz az aktuális tennivalóra, nap végére sikerülhet mindennek pontot tenned a végére és végre te is fejest ugorhatsz a hétvégébe. Hajrá, tedd oda magad!

RÁK (június 22-július 22)

Akad valaki a környezetedben, aki mindenáron igyekszik elbagatellizálni egy igen komoly helyzetet a hétvége folyamán, amely azonban számodra meglehetősen zavaró, hisz téged is hátráltat, hiszen amíg meg nem oldja, addig mindannyian benne lesztek ragadva a szituációban. Épp ezért igyekezz az illetővel logikus úton megértetni, hogy miért lesz muszáj szembenéznie vele, mindemellett biztosítsd arról, hogy számíthat rád, mellette fogsz állni, csak legyen annyi bátorsága, hogy pontot tesz a dolog végére. Mindenkinek könnyebb lesz ugyanis az élete ezután és ami a legfontosabb, hogy a tiédet sem frusztrálja már tovább!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akad valaki a környezetedben, akivel kapcsolatban azt érzed, hogy minden pillanatban a sarkadban liheg, az életedben minden egyes felejthető és felejthetetlen momentumáról tudni szeretne, mindent szembejövő akadályt elhárítva előled. Ugyan roppant hálás vagy a féltő gondoskodásért, mégis soknak érzed a törődést, épp ezért, mielőtt még a kapcsolatotokon csorbát ejtene a dolog, igyekezz egy finom kávéra meghívni az illetőt és óvatosan, de érthetően elmagyarázni, hogy bár nagyra értékeled azt, amit tesz, azért neked mégis vannak önálló gondolataid és időnként jól esik a saját utadat járni, egyedül meghozva számodra fontos döntéseket. Ha valóban sokat jelentesz számára, akkor bizonyosan megérti a mondanivalódat!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Ugyan általában messziről kerülsz bármiféle konfliktushelyzetet, ennek ellenére ma mégis olyan szituáció adódik, amelyben ki kell állnod magadért és az igazadért annak érdekében, hogy megvédhesd a becsületedet. Kevés olyan ember van, aki kifejezetten keresi a konfliktusokat -te pont futva menekülsz előlük-, ám amennyiben provokatív helyzetben találod magad, abban az esetben abszolút nem kell lehajtott fejjel állnod, ha úgy érzed, hogy jogtalanul bántanak. Erős vagy, bátor vagy, ha nincs vaj a füled mögött, miért hagynád magad? lbHallasd a hangodat, másképp ugyanis nem fogod tudni megvédeni az igazadat!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Ugyan a legkevésbé sem számítottál rá, a hétvége első napján egyedülálló lehetőséget sodor utadba az Élet, amelyről azonnal tudod, hogy talán ez lehet számodra a nagy kiugrási lehetőség, amellyel bizonyíthatsz és feljebb léphetsz a ranglétrán is. Ne gondolkodj, egyszerűen ragadd meg, mert nagy valószínűséggel ez a „soha vissza nem térő” kategóriából való, épp ezért mára minden mást tegyél félre, csakis erre az egyetlen egy kihívásra koncentrálj, amely végül elvezethet a sikerhez és joggal zsebelheted be az elismeréseket is. Mondj nemet mindenkinek, aki megpróbál elterelni az útról mindenféle más programokkal, hisz neked ma semmi más nem számít, csak és kizárólag ez az egyetlen egy lehetőség. Hajrá!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Hosszú ideje dolgozol egy számodra fontos feladat teljesítésén, a céltudatos és megoldáscentrikus gondolkodás mellett azonban kissé tartasz attól, hogy mi lesz, ha véletlenül hibázol. Emiatt a folyamatos frusztráció miatt azonban nem igazán tudod 100%-ban átadni magad annak, hogy élvezd a helyzetet. Annak érdekében tehát, hogy ne egyfajta erőltetett menet legyen az egész, érdemes lazítanod és megengedned magadnak a hibázás lehetőségét. Törekedj arra, hogy a lehető legtöbbet hozd ki magadból, így akár sikerül, akár nem neked már mindenképp nyugodt lesz a lelkiismereted!

NYILAS (november 23-december 21)

A hétvége első napja tűnik a legalkalmasabbnak arra, hogy a kitartásodat és rátermettségedet bizonyítsd a környezetednek, amennyiben mindenáron szeretnél elérni valamit. Olyan alkalom adódik ugyanis, amely lehetővé teszi azt, hogy megkapd, amire olyan hosszú ideje vágysz már, az oda vezető út azonban nem lesz zökkenőmentes. Szükséged lesz minden tudásodra, kreativitásodra és bátorságodra annak érdekében, hogy kiállj minden próbát. Vértezd fel magad az említett erényekkel, állj a sarkadra és indulj el a sikerhez vezető úton, felkészülve arra, hogy komoly küzdelmet kellhet folytatnod! Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

A hétvége első napján lehetőséged nyílik arra, hogy egy teljesen szokatlan kihívásban mérettesd meg magad, amellyel korábban még nem találkoztál. Az ismeretlen helyzet miatt az első pillanatban megremeg ugyan a lábad, de ahogy közelebb merészkedsz, rögtön rájössz arra, hogy tulajdonképp vonz az izgalmas kaland, hisz pontosan tudod, hogy amennyiben nem próbálnád ki magad, akkor biztosan hosszú ideig bánnád a dolgot, minden nap ugyanis nem kopogtat ilyesfajta lehetőség az ajtódon. Ugorj tehát fejest a dologba és légy nyitott arra, ami veled szembe jön. Ne feledd: semmi nem történik véletlenül, ahogy az sem, hogy most passzolt neked az élet egy ekkora meccslabdát!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, több ismeretlenes egyenlettel küzdesz a hétvége első napján, fogalmad sincs a megoldó kulcsról hollétéről, emiatt úgy gondolod, csupán az idődet vesztegeted azzal, hogy egy helyben álldogálva várod, hogy megoldás az öledbe pottyanjon. Be kell azonban látnod, így semmiképp nem fogsz előbbre jutni, a véget nem érő szélmalomharc helyett ideje tehát a sarkadra állnod és megoldás centrikusan gondolkodva olyan logikai fonalat találni, amely végül majd elvezet a megoldáshoz. Mennyivel egyszerűbb lenne hátat fordítani és elballagni, a saját önbecsülésed miatt azonban ne add fel ilyen könnyen, törekedj arra, hogy megtaláld a megoldáshoz vezető utat!

HALAK (február 20-március 20)

A hétvége első napján bizony jó, ha tisztán látsz annak érdekében, hogy ne érhessen semmiféle meglepetés és mások nehogy keresztülhúzzák a számításaidat. Pontosan tudod, hogy mit kell csinálnod, már csak egy ütős taktikát kell felállítanod ahhoz, hogy mindenkinél jobb lehess, ne késlekedj tehát, hisz most még előnyben vagy, de ki tudja, mit hoz a holnap. Vedd fel a páncélod, indulj a csatába és küzdj meg mindenkivel azért, hogy a tisztességes eszközökkel megnyert küzdelem végén te lehess az, aki a dobogó legfelső fokára felállhat. Ügyelj azonban arra, hogy a saját értékrendeden ne lépj túl annak érdekében, hogy ne legyen később sem lelkiismeret furdalásod. A fair-play szellemében küzdj tehát a sikerekért!