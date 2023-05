Kezdjük rögtön egy gondolatkísérlettel: tegyük fel, hogy kedd este van és éppen a kedvenc sorozatodat darálod a Netflixen, közben vagy utána pedig az Instagramot és a TikTok-ot pörgeted, olykor halkan felkacagsz, lájkolsz, a legjobbakat pedig küldöd tovább a csajoknak. Amennyiben ezt el sem tudod képzelni, mert a késői órákban már alaposan bekrémezett arccal, ásítozva sandítasz az ágyad felé, neked nem kell tovább olvasnod, de a tapasztalataink azt mutatják, hogy a többségünk az első módon tölti el az esti órákat a munka vagy suli után.

2023-ban azonban ideje szakítani a rossz alvási higiéniával, ha nem hallottad volna, a jó alvás az öngondoskodás fontos része lett, sokan foglalkoznak vele aktívan. Ennek oka, hogy a jó minőségű, egészséges alvás egészen egyszerűen megváltoztatja az életed, a nap minden percében boldogabbnak fogod magad érezni.

Bűntudatod van a képernyőbámulás miatt esténként? Lehetne…

Csupán azért, mert mindenki más is az ágyban tartja az okostelefonját vagy a tabletjét, ez egy kicsit sem nevezhető egészségesnek, de még okénak sem. A belőlük áradó kék fény ugyanis elhiteti az aggyal, hogy még nappal van, így aztán komoly gondjaid lehetnek az elalvással. A neurológusok szerint éppen ezért az a legjobb, ha beszerzel egy régi, klasszikus ébresztőórát, ami segít, hogy reggel ne késs el, de nem tudsz rajta közösségi oldalakat böngészni hajnali 3-kor.

Hány éves a matrac, amin alszol?

Egy tudósok által készített felmérés szerint az átlagosan 9,5 évnél idősebb matracokon kevésbé lehet pihentetően aludni, nem képesek megfelelően megtartani a gerincet. Szóval erre sem árt odafigyelned!

A hálószobád CSAK a hálószobád?

Most, hogy a pandémiának köszönhetően nagyon sokan az örök home office-t választották, gyakori, hogy a hálószoba egyben iroda is. Amennyiben ez a te esetedben is így van, fontos, hogy a munkaidő után pakolj el mindent, ami a melóra emlékeztet, mert ezek a vizuális ingerek tudat alatt stresszelnek, nem tudsz majd megfelelően kikapcsolódni este.

Mi az alvási stílusod?

Vannak olyan éjszakák, amikor könnyű elszenderedni, míg máskor magzatpózban szorítjuk a lábunk közé a takarót. Az orvosok szerint a legegészségesebb az, ha a hátunkon alszunk, ám felmérések szerint ezt csupán az emberek 8 százaléka találja kényelmesnek. Amennyiben az oldaladon szeretsz szundikálni, a dokik szerint puha matracot érdemes vásárolnod, mert az tartja a testedet egészséges pózban.

Próbáltál már meztelenül aludni?

Mondunk 9 érvet, hogy kipróbáld!

Ezek a tényezők is befolyásolhatják az alvásod minőségét!

