5 jel, hogy megbetegít a munkád: innen tudhatod, ha ideje váltani

Tény, hogy nem mindenkinek sikerül azonnal álmai munkahelyét megtalálnia, ám az is bizonyos, hogy sokszor olyan toxikusnak bizonyul egy munkahely, hogy érdemesebb inkább elgondolkodni azon, hogy eljött a váltás ideje, hiszen nemcsak az a probléma, hogy abszolút nem érezzük magunkat a helyünkön, vagy nem elégít ki mentálisan az adott munkakör, hanem az is, hogy testi egészséged megy rá erre.

Alapvetően már akkor is érdemes elgondolkodni a váltáson, ha nem érzed magad jól az adott helyen, vagy ha egyszerűen nem elégít ki téged a munkád. Azonban, ha ez már az egészséged rovására megy, akkor bizony érdemes lehet elgondolkodnod azon, hogy mihamarabb új munkahely után nézz.

forrás: Yan Krukau/Pexels

1. Állandó gyomorgörcs

Az első és talán legegyértelműbb jel, az állandó gyomorgörcs, mely már akkor jelentkezik, amikor csak szóba kerül a munkahely. Érdemes tudni, hogy tartós stressz esetén az izmok befeszülnek és komoly görcsöket is okozhatnak. Ennek oka általában szimplán az állandó stressz, amely jelentkezik már akkor is, ha csak szimplán a munkahelyedre gondolsz, illetve akkor is, ha egyszerűen nem akarsz bent lenni.

Az Éva magazin írása.