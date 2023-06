Minden nap egyél csokit és az idei lesz életed legfittebb nyara

1. Kezdjük is egy szuper hírrel: minden nap egyél csokit!

Persze nem egy táblával, és nem bármilyen csokit, de naponta egy-két kocka magas kakaótartalmú étcsokoládé bizonyítottan egészséges, sőt sokkal jobb választás egy gombóc csokifagyinál! A kutatók megállapították, hogy a csokoládéban található antioxidánsok segíthetnek a zsír és a szénhidrátok lebontásának megakadályozásában, vagyis kevesebb szívódik fel a véráramba, és reked meg a zsírsejtekben. "A csokoládéban található flavonoidok feldobhatják a hangulatodat és javíthatják a keringést, így energikusabbnak is érezheted magad - és ezáltal nőhet a kedved és a motivációd a testmozgásra" - mondja Roger E. Adams, Ph.D., okleveles sporttáplálkozási szakértő.

2. Egy forró fürdő még a legforróbb nyári napok végén is hatásos!

Ráadásul nem csak a könnyebb és mélyebb elalvásban segíthet, hanem még a zsírégetéshez is hozzájárul! Egy közelmúltban megjelent amerikai kutatás szerint, egy 60 perces forró fürdőben való áztatással körülbelül 140 kalóriát égethetsz, ez hozzávetőleg épp annyi, mintha 30 percet sétálnál! Természetesen ez nem helyettesítheti a testmozgást, de néha megérdemelsz egy kis passzív pihenést is, nem? Pláne, ha még a zsírégetést is fokozhatod általa!

3. Aludd ki magad rendesen!

A Columbia Egyetem által végzett tanulmány szerint azok az emberek, akik nem aludtak naponta legalább átlagosan 8 órát, közel 300 kalóriával fogyasztottak többet napközben a szükségesnél! A megállapítás pedig különösen igaznak bizonyult a női vizsgált alanyok esetében! Szóval még egy ok arra, hogy kialudd magad, így kevésbé leszel másnap éhes!

4. Vegyél példát az angolokról, és tarts teadélutánt!

De nem egészen angol módra, hanem a klasszikus fekete helyett válaszd a sokkal egészségesebb zöld teát, amit már régóta dicsérnek szakemberek antioxidáns tartalma miatt! Ráadásul a zöld tea bizonyítottan az anyagcserét is felpörgeti, tehát egyszerűen fokozhatod a kalória égestét. Nyáron ihatod jegesen is, friss citrommal, reszelt gyömbérrel, és bármilyen gyümölcsökkel ízesítve, de a cukrot mindenképp hagyd ki a kancsóból!

5. Táncold át az éjszakát! Ha nincs kedved igent mondani az újabb péntek esti buli meghívásra, mert nem szeretnél megint egy hajnalig tartó koktélozásba belecsúszni, akkor gondolj arra, hogy 30 perc táncolással 112 kalóriát is elégethetsz! A szomjadat pedig olthatod alkoholmentes hűsítőkkel is, így még több extra kalóriát megspórolhatsz!

6. Görkorizz!

A Barbie-őrület hatására már te is gondolkoztál azon, hogy előkeresed a garázs mélyéről a görkoridat? Ne habozz, ugyanis óránként akár 500 kalóriát is elégethetsz intenzív görkorizással, ráadásul még a friss levegő és a napsütés kedvező hatásait is élvezheted közben! Csak a napvédelemről ne feledkezz meg!

7. Menj el vásárolni!

Carrie Bradshaw nyilván tudhatott valamit, amikor azt állította, hogy a vásárlás számára a legfontosabb kardio edzés. Kutatások szerint a séta nagyszerű hatással van az egészségünkre, és a kalóriaégetés a futással egyenértékű is lehet, ha súlyokkal sétálsz. Tehát, irány a kedvenc bevásárlóközpontod, és tarts nagybevásárlást! Bónusz pont, ha a mozgólépcső és a lift helyett a lépcsőház felé veszed az irányt!

8. Járj el masszázsra!

Mindneki megérdemel néha egy kis kényeztetést, a masszázsnak pedig rengeteg testi-lelki előnye van. Nemcsak az álmatlanság ellen segíthet, hanem a stressz és a szorongás kezelésében is, ami bizonyítottan a két oka lehet a túlzásba vitt étkezéseknek. Ez a stresszhormonnak, vagyis a kortizolnak köszönhető, amit a szervezetünk stressz hatására elkezd fokozottan termelni, ez pedig növeli a szénhidrátok és az édesség iránti vágyat! A rendszeres masszázs tehát hozzájárulhat a kiegyensúlyozottabb étrend megőrzéséhez is!

