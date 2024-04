Bizonyították! 5 meglepő étel, ami az orvosok szerint csökkenti a stresszt

Természetes, hogy mindannyian időnként stresszes helyzetekbe kerülünk. Azonban gyakran elfelejtjük, hogy az étkezésünk is kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. A megfelelő ételek fogyasztása nemcsak az egészségünk, hanem a stressz-szintünk szempontjából is kulcsfontosságúak lehetnek. Számos olyan étel van, amikről tudományosan is bebizonyították, hogy csökkentik a stresszt, és segítenek megőrizni a mentális egyensúlyunkat.

Ez az igazi nyári gyümölcs csökkenti a stresszt!

forrás: Unsplash A legjobb stresszcsökkentő ételek egyike!

Ezek a bogyós gyümölcsök rengeted flavonoidot tartalmaznak, amely erőteljes gyulladáscsökkentő hatású antioxidáns, illetve az agysejtek védelmében és regenerációjában is fontos szerepet játszik. Ezenkívül az is kimutatták, hogy a flavonoidokban gazdag élelmiszerek, például az áfonya fogyasztása javítja a hangulatot. A bőrnek is kifejezetten jót tesz a friss kék áfonya, valamint az öregedést is lassítja. Alacsony a kalóriatartalma, viszont hatásos vitaminforrás!

Kattints a galériára,ha kíváncsi vagy még több stresszcsökkentő ételre! Mutatjuk, miből egyél többet a jobb hangulatért!

Galéria / 4 kép 4 étel, ami csökkenti a stresszt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle magazin írása.