5 motivációs tipp, hogy eredményes legyen a nyaralás utáni diéta

A tartós diéta titka sokszor csak a legegyszerűbb, kézzelfogható apróságokon múlik. A legtöbben ott követünk el állandó hibákat, hogy túl nagy eredményt várunk, nagyon rövid idő alatt, amiből pedig csalódás és sikertelenség lesz. Így nem is lehet kitartóan végigcsinálni egyetlen diétát sem, a tartós fogyás pedig csak akkor érhető el, ha sikerül is megőrizni a leadott kilókat, amihez épp úgy kitartásra és szorgalomra van szükség, mint a kezdeti lelkesedéskor, amikor belevágunk az életmódváltásba. A következőkben összeszedtük azt az 5 legfontosabb tanácsot, aminek megfogadásával bármilyen kúra sokkal könnyebben betartható, és az eredmény pedig garantáltan nem marad el.

1. Tűzz ki elérhető és konkrét célokat!

Táplálkozástudományi szakemberek szerint az egészséges és tartós fogyáshoz heti szinten maximum 0,5-1 kg-t szabad leadni, ennél több már káros lehet a szervezetre, és izomvesztéssel is járhat. Lehet, hogy drasztikus böjttel, víznapokkal 2-3 nap alatt akár ugyanennyi kilótól is meg tudsz szabadulni, miközben keservesen kínzod magad az éheztetéssel, ám ahogy elkezdesz újra tápanyagokat bevinni, a szervezheted sokkszerűen ragaszkodni fog a kalóriákhoz. Így nem, hogy fogyni nem tudsz, hanem inkább fel is szaladhat gyorsan még pluszban 1-2 kiló, ahogy a szervezeted újra megköti a vizet a kiéheztetett testből. A lényeg tehát, hogy ne akarj túl nagy eredményt elérni, helyette fogalmazz meg reális, betartható és konkrét célt, mint például, hogy 6 hét alatt szeretnék leadni 4 kg-t.

2. Írd le egy papírra a fogadalmaidat, és vezess naplót!

Szuper dolog, ha van okos mérleged, vezeted a telefonodban az elfogyasztott kalóriákat egy alkalmazásban, és naplózod az edzéseidet az óráddal, de most egy kicsit felejtsd el a technikát! Fogj egy üres papírt, egy tollat, és írd le a kézírásoddal a céljaidat. Írd le a kezdő súlyodat, tűzz ki egy határidőt, és fogalmazd meg, hogy mit teszel meg annak érdekében, hogy elérd a kívánt súlyt. Tudod, a szó elszáll, az írás megmarad….

3. Akaszd ki a kedvenc farmerodat a szekrény ajtajára!

Mi jelenhetne extra motivációt, mint a legszűkebb legdögösebb farmerod, amibe tavaly ősszel csúcsformában érezted magad, most viszont alig jön fel, a gombja pedig két ujjnyi távolságra van a helyétől? Legyen szem előtt, és kétnaponta bújj bele! Ahogy közeledsz a célod felé, egyre jobban érzed magad majd benne, hidd el!

4. Nézegess magadról régi képeket!

Ha nem lenne elég a kedvenc farmered, akkor nyisd fel a telefonodat, és nézd vissza magadról azokat a fotókat, amikor igazán jól érezted magad a bőrödben! Nyomtass ki párat, és tűzd ki a hűtőre! Ha meglátod, biztos gyorsan elillan a gondolat, hogy fagyi után nyúlj!

5. Ünnepeld a részsikereket is!

A legtöbb dietetikus egyetért abban, hogy nem szabad naponta mérlegre állni, mert a testünk napról, napra változik, és a pillanatnyi súlyt nagyon sok tényező befolyásolja. Lehet, hogy többet ittál, többet edzettél előző nap, így több vizet kötöttek meg az izmaid, ami máris plusz 20-30 dkg-t is jelenthet, de egy nehezebben emészthető vacsora is okozhat súlytöbbletet másnap reggel, miközben a tényleges és reális súlyod nem ezt tükrözi. A tartós fogyást heti mérlegeléssel lehet nyomon követni, ezért tűzz ki egy adott napot, és minden héten, pontban ugyanabban az időben, lehetőleg egyforma ruhában mérlegelj! Ha pedig elérted a heti célodat, akkor jár egy kis jutalom! Ne büntesd magad, ne vonj meg mindent, amit szeretsz! Csak így tudsz hosszú távon kitartó lenni! Hajrá!

