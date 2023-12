Egy héten keresztül minden nap csak ezt a 3 perces gyakorlatot végeztem el – hihetetlen dolog történt

Ha te is ülőmunkát végzel, akkor fokozottan érvényes rád, hogy fontos a mindennapos testmozgás és a nyújtás, hogy alaposan átmozgasd a testrészeidet, amik be vannak merevedve. A békapóz egy olyan jógapóz, amely segít enyhíteni a fenéktájból kiinduló lábfájdalmat, zsibbadást, amit gyakran érezhetsz, miután 8 órán keresztül fel sem álltál a gép elől. De akkor is hatásos lehet, ha derékfájdalommal küzdesz vagy ha épp a hátad fáj. A békapóz segít, hogy újra rugalmassá váljon a csípő területe és hogy jobb legyen a tartásod. Persze nemcsak a jóga térnyerésének köszönhetően vált népszerűvé a póz, hanem a TikTok által is, aminek köszönhetően még többen megismerkedtek a póz áldásos hatásaival, ugyanis már több mint 70 millió megtekintésnél jár a #frogpose.

Én is pont így ismerkedtem meg ezzel a dologgal, mi azonnal felkeltette az érdeklődésem. Sokan azt állították, elég egyetlen hét ahhoz, hogy változást érjek el és érezzem a fent említett hatásokat, így úgy döntöttem, kipróbálom. Egy hétig minden egyes nap 3 percig kitartottam a pózt, mégpedig a következőképpen:

térdelj le és dőlj előre úgy, hogy az alkaroddal támaszkodsz meg a földön

told előre a súlyod és csúsztasd két oldalra a térdeidet

a kezeidet tartsd közel egymáshoz, a lábaidat hagyd minél távolabb kerülni egymástól

alkalmazz párnát a térdek alá, ha úgy érzed, kényelmetlen a póz

Hogy mi lett az eredmény 1 hét után? Az a galériából kiderül!

