Ez történik a testeddel, ha minden nap ugyanazt az ételt eszed

Tény és való, hogy nem könnyű előre eltervezni azt, hogy melyik nap mit szeretnénk enni, hiszen az időjárástól éppen annyira függ az, hogy mit kívánunk, mint a hangulatunktól, az éppen aktuális állapotunktól vagy a jó reményekkel kecsegtető fogyókúránktól.

Az esetek nagy részében a könnyedség mércéjével döntünk és a ránk háruló feladatok sodrásában és a mindennapi rohanós hétköznapok során olyan, addig már párszor bevált ételeket választunk vagy éppen rendelünk magunknak, melyek már korábban is bizonyítottak ízek tekintetében. Ezen könnyedségünk pedig a fogyókúra időszakában még inkább megmutatkozik. Persze előfordulhat, hogy szimplán csak nincs időd folyamatosan újabb recepteket kipróbálni, illetve gyakori jelenség az is, hogy annyira szereted a kedvenc ételeidet, hogy azt érzed, hogy állandóan csak azt ennéd, és ezért újra és újra így is teszel. Ám ennek ellenére köztudott, hogy nem minden étel jó a szervezetünket, ahogy az sem a legjobb, ha a változatosságot száműzzük a személyes étlapunkról, hiszen ha nem eszünk különféle tápláló ételeket, az súlyosan befolyásolhatja a bélrendszerünk egészségét.

Mégis mi is történik, ha minden nap ugyanazokat az ételeket eszed?

A beleink egészségétől nemcsak a testünk, de a lelkünk állapota is nagyban függ. Tehát, ha nem érzed magad jól a bőrödben, de eddig nem tudtad, hogy miért, akkor könnyen lehet, hogy a napi menüsorod lehet a ludas a dologban és itt az ideje annak, hogy ne edd minden nap ugyanazt. Egy, a témában megkérdezett mikrobiomkutató szerint, ha minden nap ugyanazokat az ételeket eszed, akár egészségesek, akár nem, komoly hatással lehetnek a bélrendszered egészségére. A szakember elmondta azt is, hogy a túlzottan feldolgozott, tápanyaghiányos élelmiszerek fogyasztása hosszú távon a legrosszabb forgatókönyvet jelentik a bélrendszerre nézve, ami sajnos még a depresszió, a rák és az Alzheimer-kór kockázatát is növelik. Arról nem beszélve, hogy nemcsak hosszú távú következményei vannak annak, ha ugyanazt a tápanyagban szegény ételt eszük, hiszen a feldolgozott olajok, cukrok és adalékanyagok már az emésztési probléma, az energiahiány és az agyi köd képében is megmutatkoznak. Persze mindezt nagyban befolyásolja az, hogy mik is ezek a falatok, hiszen a szervezeted biztosan nem fog úgy reagálni a salátákra, mint a gyorsételekre, ám az mind a két kategóriában közös tulajdonság, hogy túlzott mennyiségben nem a legjobb irányba billentik el a gyomor-bélrendszer egészséges állapotát.

Mit tehetsz? Adj hozzá új összetevőket kedvenc ételeidhez!

A prebiotikumokban gazdag ételek, mint például a fokhagyma, a hagyma és a póréhagyma, segíthetnek a helyére billenteni a dolgokat. Továbbá az olyan magas rosttartalmú falatok, mint az articsóka, az édeskömény és a spenót, segítik az emésztést, míg a kelbimbó és a brokkoli kiválóan alkalmas a vitaminháztartásunk bővítésére. Egy tanulmány szerint egyébként általában a fogyókúra az, ami arra sarkall minket, hogy minden egyes nap ugyanazt az étkezési tervet kövessük, ám arról elfeledkezünk, hogy ha nem eszünk elég tápanyagban gazdag ételt, akkor az megállíthatja a fogyás remélt és várt útját.

Szóval mondjuk vegyük példának az édesburgonyát, ami egy szénhidrátban gazdag étel és ideális fogás arra az esetre, ha szeretnénk pár plusz kilótól megszabadulni, ám jótékony hatásait könnyen elszalaszthatjuk, ha mindig ugyanazt a salátát esszük. Tehát érdemes úgy gondolkodnod, hogy nem vonod meg magadtól a számodra kedves falatokat, de megpróbálod olyan összetevőkkel is kiegészíteni a menüidet minden egyes nap, amik segíthetnek abban, hogy a szervezeted ne sínylődje meg életed azon időszakát, amikor az időhiány vagy a mérleg által mutatott számok motiválnak a döntéseidben.

És bizony vannak olyan ételeket, amikre pedig pont azért kell figyelni, mert nem biztos, hogy a legjobb döntést képviselik farkaséhség esetén!

