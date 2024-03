Az E-vitamin szerepe a fogyókúrában: 8 étel, amitől drasztikusan beindul a fogyás

Szeretnél ledobni pár kilót? Nos, először is, töröld a szótáradból a koplalás szót, ugyanis azzal csak annyit érsz el, hogy önként beleugorj a jojó-effektus csapdájába. Az éhezés helyett az életmódváltás a kulcs és szerencsére számtalan dolog van, ami beindíthatja a súlyvesztést. Ilyen például az, ha naponta elfogyasztasz egy kanál lenmagot, de a zabkása is jótékony hatással lehet az emésztésedre, és már napi 10 perc sétával is egy lépéssel közelebb kerülsz ahhoz, hogy elérd az álomalakot. És akad még egy csodafegyver, amit mindenképpen érdemes bevetned a plusz kilók ellen vívott harcban: ez pedig nem más, mint az E-vitamin, ami antioxidánsként működik a szervezetben

Ez azt jelenti, hogy megvéd minket a szabad gyökök károsító hatásától, továbbá lelassíthatja az öregedési folyamatokat, emellett támogatja az immunrendszer működésért is, csökkenti a magas vérnyomás kockázatát és bónuszképpen ahhoz is hozzájárul, hogy energikusabbnak érezzük magunkat. Márpedig egészséges immunrendszerre és energiára van szükségünk ahhoz, ha változást szeretnénk elérni. Ugye veled is előfordult már, hogy hiába terveztél edzést munka utánra, egyszerűen semmi erőd nem volt hozzá? Sajnos ez gyakran előfordul velünk, ezért is érdemes odafigyelni a vitaminbevitelre. Az E-vitamin például zsírban oldódik, azaz erre van szüksége a felszívódásához, úgyhogy most összegyűjtöttünk neked olyan ételeket, amik tartalmazzák ezt.

E-vitaminban gazdag ételek, amiktől drasztikusan beindul a fogyás

