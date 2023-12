A zabkása 3 lenyűgöző hatása a szervezetre: nemcsak az arcbőröd lesz szebb, de még a fogyásban is segíthet!

A tökéletes reggeli után kutatsz? Ne is keress tovább, ugyanis a zabkása, és úgy általában a zab az egyik legjobb dolog, amit ébredés után fogyaszthatsz, mivel több szempontból is pozitív hatással van az egészségünkre. Először is, csökkenti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát, segíthet a fogyásban, de az alacsony(abb) vércukorszint fenntartásában is, továbbá elősegíti az egészséges bélbaktériumok termelődését. Kiváló minőségű fehérjeforrás, gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban, rostokban és antioxidánsokban, ráadásul számtalan variációban fogyaszthatjuk: készülhet belőle muffin, smoothie, granola szelet és péksütemények is. A legtöbben persze zabkásaként eszik reggelire, ennek az alapreceptje pedig nem is lehetne egyszerűbb, mindössze ½ csésze zabpehely, 1 csésze (250 ml) víz vagy tej és egy csipet só szükséges hozzá, amiket össze kell keverni és felforralni egy edényben, ezután lassú lángon puhára főzzük a zabot, időről időre megkeverve azt. A zabkását ízesítheted fahéjjal, dióval, magvakkal és gyümölcsökkel is: Bátran kísérletezz vele! Elmondjuk, miért éri meg rendszeresen zabot enned!

forrás: Arx0nt/Getty Images A zab több szempontból is pozitív hatással van az egészségünkre, ezért érdemes rendszeresen fogyasztani azt.

Csökkenti a koleszterin-, és a vércukorszintet

Köztudott, hogy a szívbetegségeket világszerte a vezető halálokok között tartják számon, éppen ezért életbevágóan fontos, hogy odafigyeljünk az egyik legfőbb kockázati tényezőre, a vér magas koleszterinszintjére, ami gyulladást okoz az artériákban, károsítja a szöveteket, és növelheti a szívinfarktus és a szélütés kockázatát. A zabban található béta-glükán rost azonban hatékonyan képes csökkenteni a koleszterinszintet. A 2-es típusú cukorbetegség jelentősen megemelkedett vércukorszinttel jár, amit a rendszeres zabfogyasztás segíthet csökkenteni, mert a már említett béta-glükán rost késlelteti a gyomor kiürülését és a glükóz felszívódását a vérbe.

Segíthet a fogyásban

A zabkása nemcsak finom, de hihetetlenül laktató is: mivel a béta-glükán késlelteti a gyomor kiürülését, a teltségérzet sokkal tovább tarthat a zab elfogyasztása után és peptid YY (PYY), azaz jóllakottság-hormont szabadít fel, aminek hála csökken a kalóriabevitelünk, ezáltal az elhízás kockázata is.

Felturbózza a bőrápolási rutinodat

Egyáltalán nem véletlen, hogy számos bőrápoló termék összetevői között a finomra őrölt zab is megtalálható: régóta használják viszketés és irritáció kezelésére különböző bőrbetegségek, például az ekcéma esetén. (Figyelem, ezt a jótékony hatást nem a zab fogyasztásával, hanem az azt tartalmazó beauty-cuccok használatával tapasztalhatod meg.)