Érthető, hogy te is igazi zabkása rajongó vagy - Katalin hercegné például minden egyes nap ezt eszi -, mivel ez egy igazán gyorsan, egyszerűen és könnyedén elkészíthető reggeli, ráadásul még a pénztárcádat sem terheli meg, sőt, az energiaszintedre is jótékony hatással van! Ám egy idő után már unalmassá válhat, még akkor is, ha időről, időre feldobod egy új ízesítéssel, vagy kísérletezel például a sós ízvilággal.

A zabkását tehát szeretjük hidegen, melegen, édesen, és sósan is, ám még tuti, hogy próbáltad a sült verziót?! Nem egy tepsi zabkására kell gondolni, csak képzeld el mondjuk a kedvenc palacsintádat, és ezt most próbáld újragondolni, csak sokkal egészségesebb alapanyagból, a zabpehelyből!

Adunk is három tippet, hogy miként tudod könnyedén te is elkészíteni a legfinomabb sült zabkását, ám ne csodálkozz azon, ha ezentúl minden nap ez lesz a kedvenc reggelid!

Zserbós zabkása

Főzd fel a zabpelyhet tejben, (igény esetén bármilyen növényi italban) majd amikor már kicsit kezdi magát megszívni a tejjel a kása, akkor keverj hozzá darált diót, és egy nagy kanál baracklekvárt, majd vedd le a tűzről, majd hagyd állni 5-10 percig. Közben vágj apró kockára néhány szem friss kajszit, és ha már teljesen felszívta a tejet a lekváros-diós zabkása, akkor hevíts fel egy teflonserpenyőt, és dolgozd bele a masszát egyenletesen. Pirítsd meg az egyik oldalát, majd egy gyors mozdulattal fordíts rajta, és most mehet is a tetejére a friss sárgabarack. Hagyd összesülni, majd szórd meg cukrozatlan kakaóporral mielőtt elfogyasztod!

Szilvásgombócos zabkása

Ha neked is az egyik kedvenc nyári ételed a szilvás gombóc, akkor ezt a zabkása receptet is rajongásig fogod szeretni! Nincs más dolgod, mint fahéjas tejben (vagy vízben) felfőzni a zabpelyhet, majd friss szilvával elkeverni, és egy forró serpenyőben kisütni a masszát palacsintának! Természetesen mehet rá még fahéj, amint elkészült!

Pizzás zabkása

És végül érkezzen egy sós ötlet is a mediterrán konyha rajongói számára! A zabpelyhet enyhén sós vízben áztasd be egy éjszakára, reggel pedig amikor jól megszívta magát keverj hozzá egy kis friss vizet, reszelt sajtot, valamint egy egész tojást, hogy könnyen eldolgozható masszát kapj, ha pedig összeállt a kása, akkor mehet is az olíva olajjal kikent palacsintasütőbe. Süsd meg az egyik oldalát, majd fordíts rajta és kend meg sűrített paradicsommal, majd szórd meg a tetejét reszelt sajttal és hagyd összesülni fedő alatt nagyjából 5-6 percen át, végül tálalás előtt díszítsd friss bazsalikommal!

