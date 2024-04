5 cipő a tavaszi-nyári időszakra, ha az old money a stílusod

Nagyjából tavaly nyáron szántotta fel a TikTokot az old money kifejezés, amely nem egyszerűen a klasszikus eleganciára utal, hanem olyan családi dinasztiákra, melyek örökölt vagyonból részesültek, ezáltal tettek szert jelentős gazdasági státuszra. Jó példa erre Diana hercegné öltözködése, vagy Sofia Richie és Hailey Bieber stílusa, akik a csendes luxust és a „clean girl” esztétikáját vegyítve lettek képviselői ennek. A stílusba minden beletartozik, ami jól szabott, klasszikus, tökéletes példa erre a blézer, a kosztüm, illetve a fekete és fehér színek dominanciája és harmóniája. Természetesen az sem mindegy, milyen cipővel dobod fel az old money gardróbodba. Ehhez nyújtunk most segítséget egy kis inspirációval!

Elöl pántos szandál

Az elöl pántos szandál különösen jól illik ehhez a stílushoz, hiszen eléggé retró és egyben trendi ahhoz, hogy jól passzoljon a többi ruhadarabhoz. Akár zoknival is jól mutathat, de nem kell csak fekete és barna színekben gondolkodnod, simán bevállalhatod az arany vagy ezüst árnyalatokat is!

Fekete-fehér sneaker

Nem kell feltétlenül csak körömcipőben gondolkodni az old money kapcsán, néha szükség van lazább megjelenésre is. A fekete-fehér sneaker tökéletes választás lehet, de ha nem szereted a feketét, a sima fehér surranó is tökéletesen megteszi!

Magas sarkú cipő

Persze ez a cipő sem hiányozhat az old money gardróbból, de nyugi, nem kell egyből a tűsarokra gondolni! Idén egyébként is előtérbe kerültek a törpe sarkú vagy tömb sarkú cipellők, és a szlingek, amelyek garantáltan kényelmesek maradnak egész nap akkor is, ha sosem viselsz magas sarkú cipőket.

Barna szandál

A klasszikus stílus kedvelőinek valószínűleg már amúgy is lapul egy-két barna szandál a gardróbjában, ami szuperül illik a legtöbb szetthez. Az old money-ba pedig könnyedén beépíthető, hiszen elegáns és jól összehangolható a barna táskával és övvel.

Flip-flop

Legyen szó papucsról vagy szandáról, Sofia Richie odavan a lábujjközi darabokért, amiket előszeretettel és gyakran visel. Érdemes ebből is a visszafogottabbat választani, a fekete, a fehér és bézs árnyalat lehet a befutó ennél a cipőnél is.

Segítünk a manikűr kiválasztásában is!

Galéria / 12 kép Ez a tavaszi manikűr illik hozzád a legjobban a csillagjegyed alapján Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria