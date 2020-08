A szilva nagyon jót tesz a csontoknak, de nem csak emiatt kellene minden futónak ennie!

Tápanyagban nagyon gazdag

A szilva nemcsak rostokban és antioxidánsokban, de vitaminokban és ásványi anyagokban is bővelkedik. Egy méretesebb szilvában körülbelül 30 kalória van, és körülbelül 8 gramm szénhidrát, 7 gramm cukor, 1 gramm rost, de található benne A, C, K-vitamin, réz, kálium és mangán is.

Kiváló a székrekedés ellen

A szilva cellulózt és pektint tartalmaz: ezek növényi rostok, amik emészthetetlenek, a bélben megdagadnak, megnövekedik a térfogatuk, így elősegítik a bélperisztaltikát. Nemcsak a teltségérzetért felelős, de a hatékonyabb emésztésben is fontos szerepe van. Sőt, kutatások szerint a napi rendszeres szilvafogyasztás hatékonyabb lehet, mint bizonyos hashajtók alkalmazása. Pont ezért arra is figyelj, hogy ha nem akarod, hogy hasmenésed legyen, mértékkel edd a szilvát!

Szuper gyulladáscsökkentő

A szilva antioxidánsokban gazdag, amelyek segítenek a gyulladáscsökkentésben és óvják a sejteket a szabad gyökök káros hatásaitól. Különösen magas a szilvában a polifenol antioxidánsok mennyisége, amelyek pozitív hatással vannak a csontok egészségére, és hozzájárulhatnak a szívbetegségek és a cukorbetegség kockázatának csökkentéséhez.

