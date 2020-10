Az 55 éves Liz Hurley igazi bombanő: mutatjuk, hogy néz ki az étrendje!

Kevés nő van, aki 55 évesen bátran megmutatja magát bikiniben. Liz Hurley azonban közéjük tartozik: a színésznő mindig is magabiztos volt, de miért is ne lenne az: odafigyel magára, sportol, egészségesen él, és ez mind meg is látszik rajta. Persze a csodás genetika sem árt, ám egy bizonyos kor felett ez már nagyon nem elég.

Reggeli rutin

Bár saját bevallása szerint utálja, mégig csinálja, mert hasznos: Liz 2 pohár meleg vízzel indítja a napot. ,,Elég borzalmas, viszont fantasztikusan jó az emésztőrendszernek és az anyagcserének" - mesélte Liz a Daily Mailnek. Ez után a színésznő általában egy tálka görög joghurtot eszik banánnal és egy csipet mézzel.

Próbál minél több saját termesztésű ételt fogyaszt

Az Austin Powers sztárja a csodás Herefordshire-ben él, ahol imád kertészkedni, és saját növényeit nevelgetni. Az egyszerű ételek híve, amennyire lehet, kerüli az adalékanyagokat. ,,Ha otthon vagyok, igyekszem helyben termesztett dolgokat vásárolni, ottani húsokat és zöldségeket. Egész nyáron azt ettem, ami a kertemben megtermett. Van egy kis organikus farmom, itt állatok is vannak, minden hús, amit a fiam elfogyasztott, innen származik. Tudom, ezt nem mindenki teheti meg, de a helyi gazdákat támogatni mindenhol nagyon jó dolog."

Ebédre jöhet egy leves

Biztos, hogy senki nem láthatja Lizt ebédre chipset vagy sajtot enni - a színésznő ilyenkor igyekszik valamilyen levest fogyasztani, amit többnyire a hűtőben található zöldségeiből dob össze.

Titkos kedvence

Lehet, hogy Liz főzés közben egy almát is elnassolgat, de neki is van titkos, kevésbé egészséges kedvence, ez pedig a mogyoróvaj, amit időnként megenged magának.

A magabiztosság nagyon fontos

Elizabeth Hurley szerint az, hogy szeressük a testünket, az egyik leglényegesebb dolog, saját bevallása szerint neki ez sokkal jobban megy a kor előrehaladával. ,,Amikor fiatalabb voltam, sokkal bizonytalanabb voltam, mint most, amit nem is értem, mert 30 éve sokkal jobb testem volt."

Kell a testmozgás is

Liz ki nem állhatja az edzőtermeket, de tudja, a sport nagyon kell. Sokat sétal, jógázik, szereti a Pilatest, és próbál aktív lenni egész nap, nem a kanapén tölti az ideje nagy részét.

Odafigyel a vacsorára

Az étkezés egyik sarkalatos pontja a legtöbbünknél a vacsora, Liz erre különösen odafigyel. ,,Szerintem a létező legjobb diétázós tipp az, ha betartod, hogy minél korábban eszel utoljára a nap végén. Így a testnek alvás előtt marad ideje az emésztésre, alváskor pedig nem ezzel kell foglalkoznia." Liz ezért igyekszik délután megejteni az utolsó étkezést, ami többnyire teljes kiőrlésű gabonát, zöldségeket, egy kis halat vagy sovány húst tartalmaz.

Tanulj tőle!

